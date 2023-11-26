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Sebastian, 'Gazze'de soykırım yapılıyor. Hastaneler, okullar bombalandı. Binlerce çocuk öldürüldü. Bu çok kötü ve ne yazık ki bizde kimse bu durumu ciddiye almıyor.' dedi.

Göstericilerden Monika da Filistinli eşiyle gösteriye katıldığını ve Gazze'de büyük bir felaketin yaşandığını dile getirdi.