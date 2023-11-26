İngiltere'de on binlerce kişi Filistin'i desteklemek için 7. kez sokaklara çıktı
İngiltere'nin başkenti Londra'da 14 Ekim'den bu yana Filistin ile dayanışma için her cumartesi sokaklara çıkan on binlerce kişi, 7. kez bir araya geldi.
Kentin simge mekanlarından Hyde Park önünde toplanan vatandaşlar, çatışmalara verilen insani aranın, kalıcı ateşkese dönmesi talebiyle parlamento binasına yürüdü.
Birçok sivil toplum örgütünün çağrısına uyan vatandaşlar, 14 Ekim'den bu yana her cumartesi düzenlenen bölgesel ve ulusal eylemlerin 7'ncisinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması, Filistinlilere uygulanan ayrımcı politikaların son bulması ve Filistinliler için adalet isteğini yineledi.
Göstericiler, İngiltere hükümeti ve siyasetçilerinden, İsrail'e desteğini sona erdirmesini ve dünyada yapılan ateşkes çağrılarına katılmasını da istiyor.
Almanya'da Filistin halkıyla dayanışma mitingi düzenlendi
Almanya'nın Aachen kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen mitinge Türklerin yanı sıra Almanlar da destek verdi.
Soğuk havaya rağmen Aachen ana tren istasyonu yakınlarında toplanan göstericiler, ellerinde Filistin bayrakları, üzerinde çeşitli sloganların yer aldı.
Dövizler ve öldürülen bebeklerin maketlerini taşıyarak 'Filistin'e özgürlük' sloganları attı.
Tunuslu kadınlardan Filistin'e 'sessiz' destek gösterisi
Tunuslu kadınlar, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği büyük yıkım ve katliamı anlatmak için artık sözün bittiğine dikkati çekmek adına Filistin'e 'sessiz' destek gösterisi düzenlendi.
Ülkedeki Hayal Dünyam Kadın Derneği, Lina Bin Mihenni Derneği ve Doğum Evi Derneği'nin çağrısı üzerine Tunuslu kadınlar başkent Tunus'un merkezinde yer alan Özgürlük Meydanı'nda toplandı.
Filistin ve Tunus bayrakları taşıyan göstericiler, Özgürlük Meydanı'ndan Habib Burgiba Caddesi'ne yürüdü.
'Tunuslu kadınlardan Filistinli kadınlara... Kalbini kalbimin üzerine koy' sloganıyla düzenlenen eylemin organizatörlerinden Hena Bin et-Tabelsi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Filistin'de olup bitenleri ifade edecek kelimeler bulamıyoruz. Bu yüzden slogan atmadan, sessiz bir eylemle mesajımızı kamuoyuna iletmek istedik.' dedi.
Bursalı çocuklar el ele tutuşarak Filistinli mazlumlar için 'insan zinciri' oluşturdu
Bursa'da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla 'Filistin İçin Çocuklarla El Ele Zinciri' adlı etkinlik kapsamında 'insan zinciri' oluşturulmasının ardından yürüyüş yapıldı.
Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformunca düzenlenen etkinlikte, Setbaşı Köprüsü ile Tophane Meydanı arasındaki yaklaşık 2 kilometrelik güzergahta el ele tutuşan çocuklarla zincir oluşturuldu.
Ailelerin de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte binlerce kişi, ellerindeki döviz, Filistin ve Türk bayraklarıyla, İnönü ve Cumhuriyet caddelerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, meydanda kurulan platformda yaptığı konuşmada, etkinliği düzenleyen gönüllü kuruluşlara teşekkür etti.
Polonya'da Filistin'e destek gösterisi
Polonya'nın Krakow kentindeki UNESCO listesinde olan tarihi meydanda çok sayıda vatandaşın katılımıyla Filistin'e destek gösterisi yapıldı.
Göstericiler saldırılarda ölen bebeklerin fotoğraflarıyla çocuk ölümlerine dikkat çekti.
Cenevre'de Filistin'i destekleyen göstericiler BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne yürüdü
İsviçre'nin Cenevre kentinde Filistin'e destek vermek için toplanan göstericiler, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne yürüdü.
BM Cenevre Ofisi'nin önünde toplanan binlerce kişi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.
Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Gazze'de kadın ile çocuk ölümlerini eleştirdi.
Buradan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne yürüyen eylemciler, İngilizce, Arapça ve Fransızca Filistin'e destek sloganları attı.
Göstericiler, İsrail'in 'Gazze'deki soykırımının önlenmesi' ve 'derhal ateşkes' çağrısında bulundu.
Gölcük'te Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.
Berlin'de Filistin ile dayanışma yürüyüşünde İsrail bombaları sonucu ölenlere dikkati çekildi
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşünde İsrail'in bombalaması sonucunda Filistin'de hayatını kaybedenlere dikkati çekildi.
. Berlin'deki Birleşik Filistin Ulusal Komitesince düzenlenen ve Anhalter Bahnhof Meydanında başlayarak Berlin Katedrali'ne kadar süren 'Filistin ile dayanışma' yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.
Yürüyüşe, Filistin'de öldürülenlere dikkat çekmek için, bir kadın gelinlik giyerek katıldı.
Avusturya'da binlerce gösterici Gazze'de kalıcı ateşkes için gösteri düzenledi
Avusturya'nın başkenti Viyana'da binlerce gösterici, 15 bine yakın Filistinlinin ölümüne yol açan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması için kalıcı ateşkes talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi.
Başkentin önemli caddelerinden Mariahilfer'de toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra 'Gazze'de soykırım son bulsun', 'İşgale hayır', 'Katil Netanyahu' yazılı pankartlar taşıdı.
İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren 6 binden fazla Filistinli çocuğa dikkati çekmek için bazı göstericiler kefen giyerken, bazıları da içi doldurulmuş kefen ve çocuk tabutlarını taşıdı.
Soyadını paylaşmak istemeyen Avusturyalı gösterici Sebastian, Avusturya basınının Filistin'de yaşananları haberleştirmediğini belirterek, Filistin halkına destek amacıyla gösteriye katıldığını söyledi.
Sebastian, 'Gazze'de soykırım yapılıyor. Hastaneler, okullar bombalandı. Binlerce çocuk öldürüldü. Bu çok kötü ve ne yazık ki bizde kimse bu durumu ciddiye almıyor.' dedi.
Göstericilerden Monika da Filistinli eşiyle gösteriye katıldığını ve Gazze'de büyük bir felaketin yaşandığını dile getirdi.
İtalya'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
İtalya'nın Milano kentinde, Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi.
Göstericiler yürüyüş sırasında pankart taşıyarak slogan attı.
Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Netanyahu protesto edildi
Batı Kudüs'teki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu rezidansı önünde toplanan İsrailliler, İsrail hükümetini protesto ederek Netanyahu karşıtı slogan attı.