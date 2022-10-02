Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncü ve son günü Kazak güreşi, Tatar güreşi ve Kökbörü yarışlarıyla başladı.
İlk 3'üne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsü bu yıl 'Gelenekten Geleceğe Bir'iz' sloganıyla Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında düzenleniyor.
13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katıldığı 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncü ve son günü alış güreşi, kapışmalı aba güreşi ve atlı okçuluk yarışlarıyla başladı.
Yüzlerce sporcu galip gelebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Oyunları izlemeye gelen sporseverler ise heyecanlı anlar yaşadı.
Öte yandan saat 20.00'de 4'üncü Göçebe Dünya oyunlarının kapanış programı düzenlenecek.
KÖKBÖRÜDE ŞAMPİYON KAZAKİSTAN
Dünya Göçebe Oyunları'da kökbörü (kökpar) müsabakaları sonunda Kırgızistan'ı 4-3'lük skorla yenen Kazakistan Milli Takımı şampiyonluğa ulaştı.
İznik Gölü kıyısında başlayan oyunlar kapsamında Türklerin ata sporlarından olan ve 'at üzerinde oğlak yakalama' olarak bilinen kökbörü mücadelesi finali yapıldı.
Sporcular, oğlak derisinin içinin doldurulmasıyla hazırlanan yaklaşık 30 kilo ağırlığındaki temsili oğlağı, yerden kaparak at üzerinde taşıyıp rakibin kalesine bırakmaya çalıştı.
Oyunların son gününde Kazakistan ile Kırgızistan milli takımları finalde mücadele etti.
Kıyasıya geçen karşılaşmada zaman zaman kazalar da meydana geldi.
Oyun alanından taşan mücadele sonucu bazı atlar seyircilerin bulunduğu alana çıktı.
Kırgızistan'ı 4-3'lük skorla yenen Kazakistan Milli Takımı oyuncuları, mücadele sonunda büyük sevinç yaşadı.
KAZAK GÜREŞİ
Oyunların son gününde Kazak güreşi müsabakaları yapılıyor.
Türk kökenli güreşin şimdiki Kazakistan topraklarında uygulanan geleneksel türlerinden biri olan bu branşta sporcular, rakibin omuzlarını yere getirmeye çalışıyor.
Kendine has kıyafeti ve kuralları olan Kazak güreşi kuşak tutma şekliyle diğer güreşlerden ayrılıyor.
Kazak güreşi kurallarına göre diz üstünden hareket yapmak ve ayaktan tutmak yasak.
Farklı sıkletlerdeki güreşçilerin birbirine rakip olduğu ve kıran kırana geçen güreşler, büyük ilgiyle takip ediliyor.
Minder üzerinde yapılan güreşlere 20 ülkeden 65 sporcu katılıyor.
TATAR GÜREŞİ
Dünya Göçebe Oyunları Komitesi tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda Tatar güreşi müsabakaları gerçekleştiriliyor.
Kuşak güreşi olarak da bilinen bu mücadelede sporcular, birbirlerinin kuşaklarını tutarak güreşiyor.
Güreş sırasında rakibinin kuşağını bırakmanın yasak olduğu mücadelede, kuşağı bırakan ya da sırtı yere gelen sporcu müsabakayı kaybediyor.
Farklı sıkletlerdeki güreşçilerin birbirine rakip olduğu, kıran kırana geçen güreşler büyük ilgiyle takip ediliyor. Minder üzerinde yapılan güreşlere 15 ülkeden yaklaşık 100 sporcu katılıyor.