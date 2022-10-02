İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2022 Pazar / 7 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5039
  • EURO
    18,1433
  • ALTIN
    988.219
  • BIST100
    3179.99
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Dünya Göçebe Oyunları'nda son gün! Kökbörü finalinde yürekler ağza geldi!

Dünya Göçebe Oyunları'nda son gün! Kökbörü finalinde yürekler ağza geldi!

Dünya Göçebe Oyunları'nda son gün! Kökbörü finalinde yürekler ağza geldi!
2 Ekim 2022 Pazar

Bursa'nın İznik ilçesinde dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda kökbörü (kökpar) müsabakaları sonunda Kırgızistan'ı 4-3'lük skorla yenen Kazakistan Milli Takımı şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmada zaman zaman heyecanlı anlar yaşandı.

<p>Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncü ve son günü Kazak güreşi, Tatar güreşi ve Kökbörü yarışlarıyla başladı.</p>
1
/
22

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncü ve son günü Kazak güreşi, Tatar güreşi ve Kökbörü yarışlarıyla başladı.

<p>İlk 3'üne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsü bu yıl 'Gelenekten Geleceğe Bir'iz' sloganıyla Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında düzenleniyor. </p>
2
/
22

İlk 3'üne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsü bu yıl 'Gelenekten Geleceğe Bir'iz' sloganıyla Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında düzenleniyor.

<p>13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katıldığı 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncü ve son günü alış güreşi, kapışmalı aba güreşi ve atlı okçuluk yarışlarıyla başladı. </p>
3
/
22

13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katıldığı 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncü ve son günü alış güreşi, kapışmalı aba güreşi ve atlı okçuluk yarışlarıyla başladı.

<p>Yüzlerce sporcu galip gelebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Oyunları izlemeye gelen sporseverler ise heyecanlı anlar yaşadı.</p>
4
/
22

Yüzlerce sporcu galip gelebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Oyunları izlemeye gelen sporseverler ise heyecanlı anlar yaşadı.

<p>Öte yandan saat 20.00'de 4'üncü Göçebe Dünya oyunlarının kapanış programı düzenlenecek.</p>
5
/
22

Öte yandan saat 20.00'de 4'üncü Göçebe Dünya oyunlarının kapanış programı düzenlenecek.

<p><b>KÖKBÖRÜDE ŞAMPİYON KAZAKİSTAN</b><br></p><p><br></p><p>Dünya Göçebe Oyunları'da kökbörü (kökpar) müsabakaları sonunda Kırgızistan'ı 4-3'lük skorla yenen Kazakistan Milli Takımı şampiyonluğa ulaştı.</p>
6
/
22

KÖKBÖRÜDE ŞAMPİYON KAZAKİSTAN


Dünya Göçebe Oyunları'da kökbörü (kökpar) müsabakaları sonunda Kırgızistan'ı 4-3'lük skorla yenen Kazakistan Milli Takımı şampiyonluğa ulaştı.

<p>İznik Gölü kıyısında başlayan oyunlar kapsamında Türklerin ata sporlarından olan ve 'at üzerinde oğlak yakalama' olarak bilinen kökbörü mücadelesi finali yapıldı. </p>
7
/
22

İznik Gölü kıyısında başlayan oyunlar kapsamında Türklerin ata sporlarından olan ve 'at üzerinde oğlak yakalama' olarak bilinen kökbörü mücadelesi finali yapıldı.

<p>Sporcular, oğlak derisinin içinin doldurulmasıyla hazırlanan yaklaşık 30 kilo ağırlığındaki temsili oğlağı, yerden kaparak at üzerinde taşıyıp rakibin kalesine bırakmaya çalıştı.</p>
8
/
22

Sporcular, oğlak derisinin içinin doldurulmasıyla hazırlanan yaklaşık 30 kilo ağırlığındaki temsili oğlağı, yerden kaparak at üzerinde taşıyıp rakibin kalesine bırakmaya çalıştı.

<p>Oyunların son gününde Kazakistan ile Kırgızistan milli takımları finalde mücadele etti. </p>
9
/
22

Oyunların son gününde Kazakistan ile Kırgızistan milli takımları finalde mücadele etti.

<p>Kıyasıya geçen karşılaşmada zaman zaman kazalar da meydana geldi. </p>
10
/
22

Kıyasıya geçen karşılaşmada zaman zaman kazalar da meydana geldi.

<p>Oyun alanından taşan mücadele sonucu bazı atlar seyircilerin bulunduğu alana çıktı.</p>
11
/
22

Oyun alanından taşan mücadele sonucu bazı atlar seyircilerin bulunduğu alana çıktı.

<p>Kırgızistan'ı 4-3'lük skorla yenen Kazakistan Milli Takımı oyuncuları, mücadele sonunda büyük sevinç yaşadı.</p>
12
/
22

Kırgızistan'ı 4-3'lük skorla yenen Kazakistan Milli Takımı oyuncuları, mücadele sonunda büyük sevinç yaşadı.

<p><b>KAZAK GÜREŞİ</b><br></p><p><b><br></b></p><p>Oyunların son gününde Kazak güreşi müsabakaları yapılıyor.</p>
13
/
22

KAZAK GÜREŞİ


Oyunların son gününde Kazak güreşi müsabakaları yapılıyor.

<p>Türk kökenli güreşin şimdiki Kazakistan topraklarında uygulanan geleneksel türlerinden biri olan bu branşta sporcular, rakibin omuzlarını yere getirmeye çalışıyor.</p>
14
/
22

Türk kökenli güreşin şimdiki Kazakistan topraklarında uygulanan geleneksel türlerinden biri olan bu branşta sporcular, rakibin omuzlarını yere getirmeye çalışıyor.

<p>Kendine has kıyafeti ve kuralları olan Kazak güreşi kuşak tutma şekliyle diğer güreşlerden ayrılıyor.</p>
15
/
22

Kendine has kıyafeti ve kuralları olan Kazak güreşi kuşak tutma şekliyle diğer güreşlerden ayrılıyor.

<p>Kazak güreşi kurallarına göre diz üstünden hareket yapmak ve ayaktan tutmak yasak.</p>
16
/
22

Kazak güreşi kurallarına göre diz üstünden hareket yapmak ve ayaktan tutmak yasak.

<p>Farklı sıkletlerdeki güreşçilerin birbirine rakip olduğu ve kıran kırana geçen güreşler, büyük ilgiyle takip ediliyor.</p>
17
/
22

Farklı sıkletlerdeki güreşçilerin birbirine rakip olduğu ve kıran kırana geçen güreşler, büyük ilgiyle takip ediliyor.

<p>Minder üzerinde yapılan güreşlere 20 ülkeden 65 sporcu katılıyor.</p>
18
/
22

Minder üzerinde yapılan güreşlere 20 ülkeden 65 sporcu katılıyor.

<p><b>TATAR GÜREŞİ</b><br></p><p><br></p><p>Dünya Göçebe Oyunları Komitesi tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda Tatar güreşi müsabakaları gerçekleştiriliyor.</p>
19
/
22

TATAR GÜREŞİ


Dünya Göçebe Oyunları Komitesi tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nda Tatar güreşi müsabakaları gerçekleştiriliyor.

<p>Kuşak güreşi olarak da bilinen bu mücadelede sporcular, birbirlerinin kuşaklarını tutarak güreşiyor. </p>
20
/
22

Kuşak güreşi olarak da bilinen bu mücadelede sporcular, birbirlerinin kuşaklarını tutarak güreşiyor.

<p>Güreş sırasında rakibinin kuşağını bırakmanın yasak olduğu mücadelede, kuşağı bırakan ya da sırtı yere gelen sporcu müsabakayı kaybediyor.</p>
21
/
22

Güreş sırasında rakibinin kuşağını bırakmanın yasak olduğu mücadelede, kuşağı bırakan ya da sırtı yere gelen sporcu müsabakayı kaybediyor.

<p>Farklı sıkletlerdeki güreşçilerin birbirine rakip olduğu, kıran kırana geçen güreşler büyük ilgiyle takip ediliyor. Minder üzerinde yapılan güreşlere 15 ülkeden yaklaşık 100 sporcu katılıyor.</p>
22
/
22

Farklı sıkletlerdeki güreşçilerin birbirine rakip olduğu, kıran kırana geçen güreşler büyük ilgiyle takip ediliyor. Minder üzerinde yapılan güreşlere 15 ülkeden yaklaşık 100 sporcu katılıyor.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.