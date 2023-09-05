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Reuters: Putin, Soçi'deki zirvede Erdoğan ile yaptığı görüşmeden sonra yeni tahıl anlaşması girişimini konuşmaya açık olduğu mesajını verdi. Erdoğan ise Karadeniz tahıl anlaşmasının yakın zamanda sağlanabileceğini ve anlaşmanın yeniden canlandırılacağını düşündüğünü dile getirdi.