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Dünya medyası Soçi'deki zirveyi böyle gördü: Başkan Erdoğan Putin'i ikna etti

Dünya medyası Soçi'deki zirveyi böyle gördü: Başkan Erdoğan Putin'i ikna etti
5 Eylül 2023 Salı

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki Soçi zirvesi dünya medyasında geniş yankı uyandırdı. Haberlerde Başkan Erdoğan'ın Rus lider Putin'i yeni tahıl anlaşması girişimini görüşmeye ikna ettiğini vurgulaması dikkat çekti.

<p>Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi zirvesindeki buluşmaları dünya medyasında büyük ilgi gördü.</p>
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi zirvesindeki buluşmaları dünya medyasında büyük ilgi gördü.

<p>Birçok uluslararası ve bölgesel konunun ele alındığı toplantıda dünyanın gözü gıda krizinin geleceği ile ilgili açıklamalardaydı.</p>
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Birçok uluslararası ve bölgesel konunun ele alındığı toplantıda dünyanın gözü gıda krizinin geleceği ile ilgili açıklamalardaydı.

<p>Toplantıda yeni bir tahıl anlaşması için girişimlerin devam etmesi ve Batı dünyasının Rusya'nın taleplerini karşılaması gerektiği dile getirildi.</p>
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Toplantıda yeni bir tahıl anlaşması için girişimlerin devam etmesi ve Batı dünyasının Rusya'nın taleplerini karşılaması gerektiği dile getirildi.

<p>Bu bağlamda dünya medyası Başkan Erdoğan'ın Rus lider Putin'i yeni tahıl anlaşması girişimini görüşmeye ikna ettiğini vurgulaması dikkat çekti.</p>
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Bu bağlamda dünya medyası Başkan Erdoğan'ın Rus lider Putin'i yeni tahıl anlaşması girişimini görüşmeye ikna ettiğini vurgulaması dikkat çekti.

<p>Reuters: Putin, Soçi'deki zirvede Erdoğan ile yaptığı görüşmeden sonra yeni tahıl anlaşması girişimini konuşmaya açık olduğu mesajını verdi. Erdoğan ise Karadeniz tahıl anlaşmasının yakın zamanda sağlanabileceğini ve anlaşmanın yeniden canlandırılacağını düşündüğünü dile getirdi.</p>
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Reuters: Putin, Soçi'deki zirvede Erdoğan ile yaptığı görüşmeden sonra yeni tahıl anlaşması girişimini konuşmaya açık olduğu mesajını verdi. Erdoğan ise Karadeniz tahıl anlaşmasının yakın zamanda sağlanabileceğini ve anlaşmanın yeniden canlandırılacağını düşündüğünü dile getirdi.

<p>AP: Rus lider Putin, Batı dünyasının taleplerini karşılaması halinde yeni bir tahıl anlaşmasının mümkün olduğunu dile getirdi.</p>
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AP: Rus lider Putin, Batı dünyasının taleplerini karşılaması halinde yeni bir tahıl anlaşmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

<p>El Jazeera: Gıda krizinin çözümü konusunda iki lider çalışmalarının devam edeceği mesajını verdi. Liderler, Moskova'nın temmuz ayında vazgeçtiği Karadeniz tahıl anlaşmasını yeniden canlandırmanın yollarını tartıştı. Putin, Rusya'nın kendi ihracatına yönelik kısıtlamalar kaldırılır kaldırılmaz tahıl ihracat anlaşmasını yeniden canlandırmaya hazır olduğunu söyledi.</p>
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El Jazeera: Gıda krizinin çözümü konusunda iki lider çalışmalarının devam edeceği mesajını verdi. Liderler, Moskova'nın temmuz ayında vazgeçtiği Karadeniz tahıl anlaşmasını yeniden canlandırmanın yollarını tartıştı. Putin, Rusya'nın kendi ihracatına yönelik kısıtlamalar kaldırılır kaldırılmaz tahıl ihracat anlaşmasını yeniden canlandırmaya hazır olduğunu söyledi.

<p>Euronews: Liderler tahıl ihracatını öngören anlaşamanın gözden geçirileceğini vurguladı.</p>
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Euronews: Liderler tahıl ihracatını öngören anlaşamanın gözden geçirileceğini vurguladı.

<p>EURACTIV: Soçi'de Putin ve Erdoğan gaz merkezini ve tahıl anlaşmasını görüştü.</p>
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EURACTIV: Soçi'de Putin ve Erdoğan gaz merkezini ve tahıl anlaşmasını görüştü.

<p>DW: Türk lider Erdoğan, Rusya'nın tahıl anlaşmasını yakında yenilemesini umuyor.</p>
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DW: Türk lider Erdoğan, Rusya'nın tahıl anlaşmasını yakında yenilemesini umuyor.

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