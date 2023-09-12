1- Juventus
İtalyan ekibi, dünya üzerinde 20 milyon kişilik bir taraftar grubuna sahip.
2- Bayern Münih
Alman ekibnin 24 milyon kişilik bir taraftar grubu bulunuyor.
3- Inter
İnter, 49 milyon kişilik taraftar grubuyla listede yer alıyor.
4- Liverpool
İngilizlerin köklü ekibi Liverpool'un dünya üzerinde 72 milyon taraftarı bulunuyor.
5- Milan
İtalyan ekibi Milan'ın dünya üzerinde 99 milyon taraftarı bulunuyor.
6- Arsenal
Arsenal'in dünya genelinde 113 milyon taraftarı bulunuyor.
7- Chelsea
Listede yer alan bir diğer İngiliz takımı olan Chelsea'nin 135 milyon kişilik bir taraftar sayısına sahip.
8- Real Madrid
İspanyol ekibi Real Madrid'in dünya üzerinde 172 milyon taraftarı bulunuyor.
9- Barcelona
Katalan ekibi Barcelona, dünya üzerinde 230 milyon taraftara sahip.
10- Manchester United
Manchester United, Dünya üzerinde toplamda 354 milyon taraftara sahip.