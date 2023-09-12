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Dünya üzerinde en çok taraftarı olan futbol takımları!

Dünya üzerinde en çok taraftarı olan futbol takımları!
11 Eylül 2023 Pazartesi

Dünya üzerinde en çok taraftarı olan takımları derledik. İşte o kulüpler...

<p>1- Juventus </p><p><br></p><p>İtalyan ekibi, dünya üzerinde 20 milyon kişilik bir taraftar grubuna sahip.</p>
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1- Juventus


İtalyan ekibi, dünya üzerinde 20 milyon kişilik bir taraftar grubuna sahip.

<p>2- Bayern Münih</p><p><br></p><p>Alman ekibnin 24 milyon kişilik bir taraftar grubu bulunuyor.</p>
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2- Bayern Münih


Alman ekibnin 24 milyon kişilik bir taraftar grubu bulunuyor.

<p>3- Inter </p><p><br></p><p>İnter, 49 milyon kişilik taraftar grubuyla listede yer alıyor.</p>
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3- Inter


İnter, 49 milyon kişilik taraftar grubuyla listede yer alıyor.

<p>4- Liverpool </p><p><br></p><p>İngilizlerin köklü ekibi Liverpool'un dünya üzerinde 72 milyon taraftarı bulunuyor. </p>
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4- Liverpool


İngilizlerin köklü ekibi Liverpool'un dünya üzerinde 72 milyon taraftarı bulunuyor.

<p>5- Milan </p><p><br></p><p>İtalyan ekibi Milan'ın dünya üzerinde 99 milyon taraftarı bulunuyor.</p>
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5- Milan


İtalyan ekibi Milan'ın dünya üzerinde 99 milyon taraftarı bulunuyor.

<p>6- Arsenal </p><p><br></p><p>Arsenal'in dünya genelinde 113 milyon taraftarı bulunuyor.</p>
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6- Arsenal


Arsenal'in dünya genelinde 113 milyon taraftarı bulunuyor.

<p>7- Chelsea </p><p><br></p><p>Listede yer alan bir diğer İngiliz takımı olan Chelsea'nin 135 milyon kişilik bir taraftar sayısına sahip.</p>
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7- Chelsea


Listede yer alan bir diğer İngiliz takımı olan Chelsea'nin 135 milyon kişilik bir taraftar sayısına sahip.

<p>8- Real Madrid</p><p><br></p><p>İspanyol ekibi Real Madrid'in dünya üzerinde 172 milyon taraftarı bulunuyor.</p>
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8- Real Madrid


İspanyol ekibi Real Madrid'in dünya üzerinde 172 milyon taraftarı bulunuyor.

<p>9- Barcelona </p><p><br></p><p>Katalan ekibi Barcelona, dünya üzerinde 230 milyon taraftara sahip.</p>
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9- Barcelona


Katalan ekibi Barcelona, dünya üzerinde 230 milyon taraftara sahip.

<p>10- Manchester United</p><p><br></p><p>Manchester United, Dünya üzerinde toplamda 354 milyon taraftara sahip.</p>
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10- Manchester United


Manchester United, Dünya üzerinde toplamda 354 milyon taraftara sahip.
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