Galatasaray'ın 3.Lig ekibi 24 Erzicanspor'dan keşfedip aldığı Kerem Aktürkoğlu kısa sürede başarı merdivenlerini tırmanmayı başardı. Sarı-kırmızılıların as oyuncularından biri olan 25 yaşındaki futbolcu şimdiden 1 lig şampiyonluğu da yaşadı.
20 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ
Galatasaray'ın bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve ilk etapta çok cüzzi rakamlara oynattığı başarılı futbolcu, performansıyla Avrupa ekiplerinin de takibine girdi. Yönetim, Kerem'den en az 20 milyon Euro'luk bonservis beklentisi içinde.
GEÇEN SEZON 24 GOL KATKISI
Çok kısa sürede A Milli Takım'ın da vazgeçilmezlerinden biri olan yıldız isim geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynamıştı. Oldukça iyi bir sezon geçiren ve 10 gol, 14 asistle öne çıkan Kerem bu sezona da iyi başladı.
ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE
19 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu 5 gol, 7 asistle tam 12 gole doğrudan katkı sağlamayı başardı. Ancak Kerem Aktürkoğlu son dönemde sarı-kırmızılıların bir bölümü tarafından özellikle yararlanamadığı pozisyonlar sebebiyle eleştiri oklarının hedefindeki isme dönüştü.
2023 YILININ EN İYİSİ
Skor katkısı konusunda sorun yaşamayan Kerem'in istatistikleri de bunu doğruluyor. En değerli 10 lig arasında yapılan araştırmaya göre Kerem 2023 yılında en çok asist yapan futbolcu olmayı başardı.
19 ASİSTLE ZİRVEDE
Kerem, bu sene toplam 19 asiste imza atarken, maç başına 0.49'luk bir ortalama tutturdu, bu rakamlar da onu zirveye taşıdı. İşte Kerem'i takip eden yıldızlar...
BRUNO FERNANDES
Manchester United forması giyen Portekizli oyuncu 14 asistle 0.29'luk bir ortalama yakaladı.
PEDRO GONÇALVES
Sporting Lizbon'un yıldızı da 14 asist yaptı fakat 0.35'lik ortalamayla Fernandes'i geride bıraktı.
MUHAMMED SALAH
Mısırlı süperstar Muhammed Salah da 14 kez gol pası verdi, o da Gonçalves gibi 0.35'te kaldı.
JEREMIE FRIMPONG
Hollandalı sağ bek mevkiisi itibarıyla listenin sürprizlerinden. 14 gol pasıyla kayıtlara geçti ve 0.36'lık istatistikle yıldızları geride bıraktı.
DUSAN TADIC
Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic de 2023 yılında 15 asist yaparak listede kendisine yer buldu.
XAVI SIMONS
Geleceğin en büyük yıldız adaylarından biri olan Hollandalı futbolcu da Tadic gibi 15 kez gol öncesi son pası verdi.
ALEJANDRO GRIMALDO
Leverkusen'in İspanyol sol beki de 16 asistle takımına hücumsal anlamda büyük katkı verdi.
FLORIAN WIRTZ
Yine Leverkusen'in 10 numarası Florian Wirtz de 16 asist yaptı ve listeye 5. sıradan girmeyi başardı.
KEVIN DE BRUYNE
'Pas' denince akla gelen Belçikalı süperstarsız liste olmaz... 2023 yılı takviminde 17 gol pası vererek aldığı süreyle bağlantılı olarak 0.59'luk en iyi ortalamayı tutturdu.
JOEY VEERMAN
PSV'nin 24 yaşındaki başarılı orta sahası 18 asistle dikkatleri üzerine çekti.
VINICIUS JUNIOR
Kerem Aktürkoğlu'nu takip eden isim ise Real Madrid'in altın çocuğu... O da tıpkı Kerem gibi 19 asist yaptı fakat dakikalar baz alındığında ortalaması 0.44'te kaldı. Kerem ise 0.49'la zirvede...