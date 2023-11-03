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GEÇEN SEZON 24 GOL KATKISI

Çok kısa sürede A Milli Takım'ın da vazgeçilmezlerinden biri olan yıldız isim geçen sezon kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynamıştı. Oldukça iyi bir sezon geçiren ve 10 gol, 14 asistle öne çıkan Kerem bu sezona da iyi başladı.