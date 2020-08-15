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  • Dünyaca ünlü savunma oyuncusu Fenerbahçe'yle anlaştı! Kamptan ayrıldı takımına veda etti

Dünyaca ünlü savunma oyuncusu Fenerbahçe'yle anlaştı! Kamptan ayrıldı takımına veda etti

Dünyaca ünlü savunma oyuncusu Fenerbahçe'yle anlaştı! Kamptan ayrıldı takımına veda etti
15 Ağustos 2020 Cumartesi

Fenerbahçe yeni sezon için yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ederken savunmaya dünyaca ünlü bir isim düştü. Sarı-lacivertliler Neven Subotic'i bitirmek üzere.

<p>Yaptığı transferler ile dikkat çeken Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor.</p>
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Yaptığı transferler ile dikkat çeken Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşanıyor.

<p>Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe, stoper transferini de bir an önce bitirmek hedefinde.</p>
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Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe, stoper transferini de bir an önce bitirmek hedefinde.

<p>Las Palmas giyen Mauricio Lemos ile ilgilenen Fenerbahçe'nin listesindeki bir başka isimin daha olduğu ortaya çıktı.</p>
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Las Palmas giyen Mauricio Lemos ile ilgilenen Fenerbahçe'nin listesindeki bir başka isimin daha olduğu ortaya çıktı.

<p>Fenerbahçe'nin Neven Subotic konusunda büyük aşama kaydettiği aktarıldı.</p>
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Fenerbahçe'nin Neven Subotic konusunda büyük aşama kaydettiği aktarıldı.

<p>Berliner Kurier'in haberine göre Union Berlin'in tecrübeli stoperi Neven Subotic, 2021 yazına kadar sözleşmesi olmasına rağmen kulübü Union Berlin'e veda etti.</p>
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Berliner Kurier'in haberine göre Union Berlin'in tecrübeli stoperi Neven Subotic, 2021 yazına kadar sözleşmesi olmasına rağmen kulübü Union Berlin'e veda etti.

<p>Tecrübeli stoperin, takımın 17-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek yeni sezon hazırlık kampına katılmayacağı açıklandı.</p>
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Tecrübeli stoperin, takımın 17-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek yeni sezon hazırlık kampına katılmayacağı açıklandı.

<p>Sportif direktör Olivert Ruhnert yaptığı açıklamada, 'Neven, deneyimleriyle bize küme düşmeme mücadelesinde çok yardımcı oldu...</p>
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Sportif direktör Olivert Ruhnert yaptığı açıklamada, 'Neven, deneyimleriyle bize küme düşmeme mücadelesinde çok yardımcı oldu...

<p>Beklentilerimizi karşıladı. Şimdi yeni bir macera istiyor ve anlaşmamıza uygun şekilde onun kararını destekliyoruz' dedi.</p>
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Beklentilerimizi karşıladı. Şimdi yeni bir macera istiyor ve anlaşmamıza uygun şekilde onun kararını destekliyoruz' dedi.

<p>Bu sezon Union Berlin ile 23 maça çıkan Sırp stoper, koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası daha az kullanılmaya başlanmıştı.</p>
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Bu sezon Union Berlin ile 23 maça çıkan Sırp stoper, koronavirüs salgını nedeniyle verilen ara sonrası daha az kullanılmaya başlanmıştı.

<p>Tecrübeli oyuncunun yeni adresinin Fenerbahçe olacağı belirtiliyor.</p>
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Tecrübeli oyuncunun yeni adresinin Fenerbahçe olacağı belirtiliyor.

<p>Kariyerinde Mainz, Dortmund, Köln, Saint-Etienne ve Union Berlin formaları giydi.</p>
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Kariyerinde Mainz, Dortmund, Köln, Saint-Etienne ve Union Berlin formaları giydi.

<p>Subotic, Jurgen Klopp yönetimindeki Dortmund'da 2 Almanya Bundesliga şampiyonluğu yaşamış ve 2013'te Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı göstermişti.</p>
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Subotic, Jurgen Klopp yönetimindeki Dortmund'da 2 Almanya Bundesliga şampiyonluğu yaşamış ve 2013'te Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı göstermişti.

<p>1.93 boyundaki savunma oyuncusu Subotic, 31 yaşında ve 31 kez Sırbistan milli takım formasını giydi.</p>
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1.93 boyundaki savunma oyuncusu Subotic, 31 yaşında ve 31 kez Sırbistan milli takım formasını giydi.

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