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15 Haziran'dan itibaren düğün ve diğer aile merasimlerinin yapılmasına yeniden izin verilen Tacikistan'da, düğünlere bazı kısıtlamalar getirildi. Buna göre, vatandaşlar salgın süresince düğünleri sadece kendi evlerinde yapabilecek ve konuk sayısını en fazla 40 kişi ile sınırlı tutacak.

