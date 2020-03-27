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- 'Yoğun bakım ünitelerinin il bazında dağılışı görülebilecek'





Açıklamada, hem web hem de mobil uygulama olarak tasarlanan panelle koronavirüs salgınının mekansal dağılımını haritalandırdıklarının bilgisini paylaşan Döker'in şu ifadelerine yer verildi:





'Bunun yanı sıra bu uygulamayı nüfusun yaş gruplarına göre dağılışı ile ülkemizdeki 10 bin kişiye düşen yoğun bakım ünitelerinin il bazında dağılışı gibi farklı verilerle de zenginleştirdik. Ülkemiz verilerinin ön planda tutulduğu web-mobil uygulamamızın tüm kullanıcılara faydalı olmasını temenni ediyoruz.'





Panele, web üzerinden 'https://cbskampus.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/233c6c3e8a7144eb8153ca1636ea3f86' linkiyle mobilden de 'https://cbskampus.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/7345f2e16a4448c488d58f32338e1b55' linkiyle erişim sağlanabiliyor.