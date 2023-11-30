İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2023 Perşembe / 17 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9429
  • EURO
    31,8453
  • ALTIN
    1902.66
  • BIST100
    8009.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Dünyanın dört bir yanında Filistin halkıyla dayanışma gösterileri düzenlendi

Dünyanın dört bir yanında Filistin halkıyla dayanışma gösterileri düzenlendi

Dünyanın dört bir yanında Filistin halkıyla dayanışma gösterileri düzenlendi
30 Kasım 2023 Perşembe

Dünyanın Kanada, İsveç, Brezilya, Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan, Almanya, İspanya gibi pek çok ülkesinde Filistin halkıyla dayanışma gösterileri düzenlendi.

<p>Kanada'da Filistin halkıyla dayanışma eylemi düzenlendi.</p>
1
/
18

Kanada'da Filistin halkıyla dayanışma eylemi düzenlendi.

<p>Kanada'nın Ontario eyaletindeki Toronto kentinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarını protesto etti.</p>
2
/
18

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Toronto kentinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

<p>'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' dolayısıyla Toronto'daki Yonge-Dundas Meydanı'nda toplanan eylemciler Filistin bayrakları ve pankart açarak Scotiabank binasına yürüyüş düzenledi.</p>
3
/
18

'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' dolayısıyla Toronto'daki Yonge-Dundas Meydanı'nda toplanan eylemciler Filistin bayrakları ve pankart açarak Scotiabank binasına yürüyüş düzenledi.

<p>İsveç'te Filistin halkıyla dayanışma eylemi düzenlendi.</p>
4
/
18

İsveç'te Filistin halkıyla dayanışma eylemi düzenlendi.

<p>İsveç'in başkenti Stockholm'de 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' dolayısıyla gerçekleşti.</p>
5
/
18

İsveç'in başkenti Stockholm'de 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' dolayısıyla gerçekleşti.

<p>Gösteride Filistin bayrakları ve pankart açan eylemciler yürüyüş düzenledi.</p>
6
/
18

Gösteride Filistin bayrakları ve pankart açan eylemciler yürüyüş düzenledi.

<p>Brezilya'da Filistin halkıyla dayanışma eylemi düzenlendi.</p>
7
/
18

Brezilya'da Filistin halkıyla dayanışma eylemi düzenlendi.

<p>Gösteriye çok sayıda katılımcı iştirak etti.</p>
8
/
18

Gösteriye çok sayıda katılımcı iştirak etti.

<p>Göstericiler Filistin bayrakları ve pankart açan eylemciler Amerikan Konsolosluğu önünde bir araya geldi.</p>
9
/
18

Göstericiler Filistin bayrakları ve pankart açan eylemciler Amerikan Konsolosluğu önünde bir araya geldi.

<p>Bosna Hersek'te Filistin halkıyla dayanışma etkinlikleri düzenlendi.</p>
10
/
18

Bosna Hersek'te Filistin halkıyla dayanışma etkinlikleri düzenlendi.

<p>Bosna Hersek, Karadağ ve Hırvatistan'da, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı. </p>
11
/
18

Bosna Hersek, Karadağ ve Hırvatistan'da, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

<p>Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki bir lisede düzenlenen programda, 150 öğrenci 'Sesimizi duyan var mı?/Bizi gören var mı?' adlı gösteriyi sundu.</p>
12
/
18

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki bir lisede düzenlenen programda, 150 öğrenci 'Sesimizi duyan var mı?/Bizi gören var mı?' adlı gösteriyi sundu.

<p>İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek isteyen öğretmen ve öğrenciler, bu kapsamda film hazırladı ve sergi düzenledi.</p>
13
/
18

İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek isteyen öğretmen ve öğrenciler, bu kapsamda film hazırladı ve sergi düzenledi.

<p>Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarını protesto etti.</p>
14
/
18

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

<p>'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' dolayısıyla Berlin'deki Oranienburg Meydanı'nda toplanan eylemciler Filistin bayrakları açtı.</p>
15
/
18

'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' dolayısıyla Berlin'deki Oranienburg Meydanı'nda toplanan eylemciler Filistin bayrakları açtı.

<p>İspanya genelinde Filistin halkıyla dayanışma gösterileri düzenlendi.</p>
16
/
18

İspanya genelinde Filistin halkıyla dayanışma gösterileri düzenlendi.

<p>Başkent Madrid'de Sol Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Filistin bayrakları taşıyarak 'Katil İsrail', 'Nehirden denize Filistin kazanacak', 'Netanyahu hapse', 'Filistin'e özgürlük' sloganları attı.</p>
17
/
18

Başkent Madrid'de Sol Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Filistin bayrakları taşıyarak 'Katil İsrail', 'Nehirden denize Filistin kazanacak', 'Netanyahu hapse', 'Filistin'e özgürlük' sloganları attı.

18
/
18

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.