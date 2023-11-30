Kanada'da Filistin halkıyla dayanışma eylemi düzenlendi.
Kanada'nın Ontario eyaletindeki Toronto kentinde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarını protesto etti.
'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' dolayısıyla Toronto'daki Yonge-Dundas Meydanı'nda toplanan eylemciler Filistin bayrakları ve pankart açarak Scotiabank binasına yürüyüş düzenledi.
İsveç'te Filistin halkıyla dayanışma eylemi düzenlendi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' dolayısıyla gerçekleşti.
Gösteride Filistin bayrakları ve pankart açan eylemciler yürüyüş düzenledi.
Brezilya'da Filistin halkıyla dayanışma eylemi düzenlendi.
Gösteriye çok sayıda katılımcı iştirak etti.
Göstericiler Filistin bayrakları ve pankart açan eylemciler Amerikan Konsolosluğu önünde bir araya geldi.
Bosna Hersek'te Filistin halkıyla dayanışma etkinlikleri düzenlendi.
Bosna Hersek, Karadağ ve Hırvatistan'da, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki bir lisede düzenlenen programda, 150 öğrenci 'Sesimizi duyan var mı?/Bizi gören var mı?' adlı gösteriyi sundu.
İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek isteyen öğretmen ve öğrenciler, bu kapsamda film hazırladı ve sergi düzenledi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarını protesto etti.
'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' dolayısıyla Berlin'deki Oranienburg Meydanı'nda toplanan eylemciler Filistin bayrakları açtı.
İspanya genelinde Filistin halkıyla dayanışma gösterileri düzenlendi.
Başkent Madrid'de Sol Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, Filistin bayrakları taşıyarak 'Katil İsrail', 'Nehirden denize Filistin kazanacak', 'Netanyahu hapse', 'Filistin'e özgürlük' sloganları attı.