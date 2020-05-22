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Asyaport Limanı Planlama Müdürü Gökmen Azatlı, 'MSC Oscar gemimiz, 2015 yılında yapımı ile dünyadaki en büyük konteyner gemisi unvanına sahip bir gemimiz. Yük taşımacılığı yapan bir gemimiz. Gemi bizden sonra Pire Limanı'na geçip, yüklerini alarak Uzakdoğu'ya gidecek. Oscar gemisi bizim için çok önemli bir gemi. Bu gemiyi limanımızda görmekten mutluluk duyuyoruz' dedi. Azatlı, MSC Oscar sınıfı gemilerin tam dolu olarak Türkiye'de sadece Asyaport Limanı'na yanaşabildiğini ifade ederek, 'Gemi Uzakdoğu bağlantılı Tiger ismiyle çalışan bir yük gemisi. Bir önceki limanı İstanbul'du. Buradan da Pire Limanı'na geçip, yüklerini aldıktan sonra Uzakdoğu'ya hareket edecek. Limanımızda ortalama 5 bin 100 konteynır elleçlemesi yapılacak. Yaklaşık 2 bin 400 tahliyesi var' dedi