10- Joe Bambrick
İrlandalı oyuncu 1926-1943 yılları arasında 616 gol attı.
9- Eusebio
Portekizli futbolcu 1958-1981 yılları arasında 622 gol kaydetti.
8- Gerd Müller
Gerd Müller 1964-1981 yılları arasında 634 gol kaydetti.
7- Jimmy Jones
Kuzey İrlandalı golcü, kariyeri boyunca 647 gol attı.
6- Josef Bican
Macar oyuncu kariyeri boyunca 720 gol attı.
5- Ferenc Puskas
Macar oyuncu Ferenc Puskas, 1943-1966 yılları arasında 729 gol attı.
4- Romario
Brezilyalı efsane Romario kariyerinde 753 gol kaydetti.
3- Pele
Brezilyalı efsane Pele 1957-1977 yılları arasında attığı 765 golle listenin 3. sırasında.
2- Lionel Messi
Dünya yıldızı Lionel Messi, kariyeri boyunca attığı 810 golle listenin 2. sırasında.
1- Cristiano Ronaldı
Portekizli yıldız isim Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca 838 atarak dünyanın en çok gol atan oyuncusu konumunda.