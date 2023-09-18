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Dünyanın en çok gol atan isimleri

Dünyanın en çok gol atan isimleri
18 Eylül 2023 Pazartesi

Dünyanın en çok gol atan isimlerini derledik. İşte o futbolcular...

<p>10- Joe Bambrick</p><p><br></p><p>İrlandalı oyuncu 1926-1943 yılları arasında 616 gol attı.</p>
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10- Joe Bambrick


İrlandalı oyuncu 1926-1943 yılları arasında 616 gol attı.

<p>9- Eusebio </p><p><br></p><p>Portekizli futbolcu 1958-1981 yılları arasında 622 gol kaydetti.</p>
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9- Eusebio


Portekizli futbolcu 1958-1981 yılları arasında 622 gol kaydetti.

<p>8- Gerd Müller</p><p><br></p><p>Gerd Müller 1964-1981 yılları arasında 634 gol kaydetti.</p>
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8- Gerd Müller


Gerd Müller 1964-1981 yılları arasında 634 gol kaydetti.

<p>7- Jimmy Jones </p><p><br></p><p>Kuzey İrlandalı golcü, kariyeri boyunca 647 gol attı.</p>
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7- Jimmy Jones


Kuzey İrlandalı golcü, kariyeri boyunca 647 gol attı.

<p>6- Josef Bican</p><p><br></p><p>Macar oyuncu kariyeri boyunca 720 gol attı.</p>
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6- Josef Bican


Macar oyuncu kariyeri boyunca 720 gol attı.

<p>5- Ferenc Puskas </p><p><br></p><p>Macar oyuncu Ferenc Puskas, 1943-1966 yılları arasında <span >729 gol attı.</span></p>
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5- Ferenc Puskas


Macar oyuncu Ferenc Puskas, 1943-1966 yılları arasında 729 gol attı.

<p>4- Romario </p><p><br></p><p>Brezilyalı efsane Romario kariyerinde <b >753 </b><span >gol kaydetti.</span></p>
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4- Romario


Brezilyalı efsane Romario kariyerinde 753 gol kaydetti.

<p>3- Pele </p><p><br></p><p>Brezilyalı efsane Pele 1957-1977 yılları arasında attığı 765 golle listenin 3. sırasında.</p>
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3- Pele


Brezilyalı efsane Pele 1957-1977 yılları arasında attığı 765 golle listenin 3. sırasında.

<p>2- Lionel Messi</p><p><br></p><p>Dünya yıldızı Lionel Messi, kariyeri boyunca attığı 810 golle listenin 2. sırasında.</p>
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2- Lionel Messi


Dünya yıldızı Lionel Messi, kariyeri boyunca attığı 810 golle listenin 2. sırasında.

<p>1- Cristiano Ronaldı</p><p><br></p><p>Portekizli yıldız isim Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca 838 atarak dünyanın en çok gol atan oyuncusu konumunda.</p>
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1- Cristiano Ronaldı


Portekizli yıldız isim Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca 838 atarak dünyanın en çok gol atan oyuncusu konumunda.
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