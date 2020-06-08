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Dünyanın en değerli futbolcuları açıklandı! Ronaldo ve Messi'nin olmaması dikkat çekti

Dünyanın en değerli futbolcuları açıklandı! Ronaldo ve Messi'nin olmaması dikkat çekti
08 Haziran 2020 Pazartesi

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin değerlendirmesine göre dünyanın en değerli futbolcuları belirlendi. Messi ve Ronaldo gibi oyuncuların listenin dışında kaldı. İşte o isimler...

<p>Avrupa’nın en büyük 5 futbol ülkesi kabul edilen Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya’yı kapsayan değerlendirme doğrultusunda piyasa değeri en yüksek oyuncuların 10'u belirlendi. İşte yıldız oyuncular...</p>
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Avrupa’nın en büyük 5 futbol ülkesi kabul edilen Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya’yı kapsayan değerlendirme doğrultusunda piyasa değeri en yüksek oyuncuların 10'u belirlendi. İşte yıldız oyuncular...

<p>10. Harry Kane (Tottenham): 118,7 euro</p>
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10. Harry Kane (Tottenham): 118,7 euro

<p>9. Alphonse Davies (Bayern Münih): 133,5 euro </p>
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9. Alphonse Davies (Bayern Münih): 133,5 euro 

<p>8. Antoine Griezmann (Barcelona): 136,4 euro </p>
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8. Antoine Griezmann (Barcelona): 136,4 euro 

<p>7. Sadio Mane (Liverpool): 139,2 euro </p>
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7. Sadio Mane (Liverpool): 139,2 euro 

<p>6. Muhammed Salah (Liverpool): 144,9 euro </p>
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6. Muhammed Salah (Liverpool): 144,9 euro 

<p>5. Marcus Rashford (Manchester United): 152,3 euro </p>
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5. Marcus Rashford (Manchester United): 152,3 euro 

<p>4. Trent Alexander-Arnold (Liverpool): 171,1 euro </p>
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4. Trent Alexander-Arnold (Liverpool): 171,1 euro 

<p>3. Jadon Sancho (Borussia Dortmund): 179,1 euro </p>
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3. Jadon Sancho (Borussia Dortmund): 179,1 euro 

<p>2. Raheem Sterling (Manchester City): 194,7 euro</p>
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2. Raheem Sterling (Manchester City): 194,7 euro

<p>1. Kylian Mbappe (PSG): 259,2 milyon euro euro</p>
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1. Kylian Mbappe (PSG): 259,2 milyon euro euro

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