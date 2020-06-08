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Avrupa’nın en büyük 5 futbol ülkesi kabul edilen Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya’yı kapsayan değerlendirme doğrultusunda piyasa değeri en yüksek oyuncuların 10'u belirlendi. İşte yıldız oyuncular...