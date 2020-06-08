Avrupa’nın en büyük 5 futbol ülkesi kabul edilen Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya’yı kapsayan değerlendirme doğrultusunda piyasa değeri en yüksek oyuncuların 10'u belirlendi. İşte yıldız oyuncular...
10. Harry Kane (Tottenham): 118,7 euro
9. Alphonse Davies (Bayern Münih): 133,5 euro
8. Antoine Griezmann (Barcelona): 136,4 euro
7. Sadio Mane (Liverpool): 139,2 euro
6. Muhammed Salah (Liverpool): 144,9 euro
5. Marcus Rashford (Manchester United): 152,3 euro
4. Trent Alexander-Arnold (Liverpool): 171,1 euro
3. Jadon Sancho (Borussia Dortmund): 179,1 euro
2. Raheem Sterling (Manchester City): 194,7 euro
1. Kylian Mbappe (PSG): 259,2 milyon euro euro