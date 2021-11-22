1. ABD
2 milyon 245 bin askeri personel
13 binin üzerinde uçak
6 bin 100 tank
40 bin zırhlı araç
2. RUSYA
3.5 milyonun üzerinde askeri personel
4 bin 144 uçak
13 bin tank
27 bin 100 zırhlı araç
3. ÇİN
3 milyon 335 bin askeri personel
3 bin 260 adet uçak
3 bin 205 tank
35 bin zırhlı araç
4. HİNDİSTAN
5 milyonun üzerinde askeri personel
2 bin 119 uçak
4 bin 730 tank
10 bin zırhlı araç
5. JAPONYA
319 bin askeri personel
1480 uçak
1004 tank
5 bin 500 zırhlı araç
6. GÜNEY KORE
7 milyona yakın askeri personel
1581 uçak
2 bin 600 tank
14 bin 11 zırhlı araç
7.FRANSA
450 bin asker
1000'in üzerinde uçak
406 tank
6 bin 420 zırhlı araç
8. İNGİLTERE
275 bin askeri personel
738 uçak
109 tank
5 bin 500 zırhlı araç
9. BREZİLYA
2 milyonun üzerinde askeri personel
439 tank
676 uçak
10. PAKİSTAN
1.7 milyonluk askeri personel
2 bin 680 tank
10 bine yakın zırhlı araç
11. TÜRKİYE
895 bin askeri personel
1056 hava aracı
3 bin 45 tank
11 bin 630 zırhlı araç
12. İTALYA
317 bin askeri personel
876 uçak
200 tank
8 bin 500 zırhlı araç
13. MISIR
1 milyon 330 bin askeri personel
1053 uçak
3 bin 735 tank
11 bin zırhlı araç
14. İRAN
1 milyon 925 bin askeri personel
516 uçak
3 bin 709 tank
8 bin 500 zırhlı araç
15. ALMANYA
215 bin askeri personel
701 uçak
244 tank
5 bin 260 zırhlı araç
16. ENDONEZYA
1 milyon 80 bin askeri personel
458 uçak
332 tank
1430 zırhlı araç
17. SUUDİ ARABİSTAN
505 bin askeri personel
889 uçak
1062 tank
12 bin 500 zırhlı araç
18. İSPANYA
216 bin askeri personel
519 uçak
327 tank
3 bin 500 zırhlı araç
19. AVUSTRALYA
80 bin askeri personel
425 uçak
59 tank
3 bin 50 zırhlı araç
20. İSRAİL
643 bin askeri personel
595 uçak
1650 tank
7 bin 500 zırhlı araç