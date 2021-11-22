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Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Listede Türkiye de var

Dünyanın en güçlü orduları açıklandı! Listede Türkiye de var
22 Kasım 2021 Pazartesi

ABD merkezli askeri istatistik sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü ordularını sıraladı. Listede Türkiye de yer aldı. İşte en güçlü 20 ülke...

<p>1. ABD</p><p>2 milyon 245 bin askeri personel</p><p>13 binin üzerinde uçak</p><p>6 bin 100 tank</p><p>40 bin zırhlı araç</p>
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1. ABD

2 milyon 245 bin askeri personel

13 binin üzerinde uçak

6 bin 100 tank

40 bin zırhlı araç

<p>2. RUSYA</p><p>3.5 milyonun üzerinde askeri personel</p><p>4 bin 144 uçak</p><p>13 bin tank</p><p>27 bin 100 zırhlı araç</p>
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2. RUSYA

3.5 milyonun üzerinde askeri personel

4 bin 144 uçak

13 bin tank

27 bin 100 zırhlı araç

<p>3. ÇİN</p><p>3 milyon 335 bin askeri personel</p><p>3 bin 260 adet uçak</p><p>3 bin 205 tank</p><p>35 bin zırhlı araç</p>
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3. ÇİN

3 milyon 335 bin askeri personel

3 bin 260 adet uçak

3 bin 205 tank

35 bin zırhlı araç

<p>4. HİNDİSTAN</p><p>5 milyonun üzerinde askeri personel</p><p>2 bin 119 uçak</p><p>4 bin 730 tank</p><p>10 bin zırhlı araç</p>
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4. HİNDİSTAN

5 milyonun üzerinde askeri personel

2 bin 119 uçak

4 bin 730 tank

10 bin zırhlı araç

<p>5. JAPONYA</p><p>319 bin askeri personel</p><p>1480 uçak</p><p>1004 tank</p><p>5 bin 500 zırhlı araç</p>
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5. JAPONYA

319 bin askeri personel

1480 uçak

1004 tank

5 bin 500 zırhlı araç

<p>6. GÜNEY KORE</p><p>7 milyona yakın askeri personel</p><p>1581 uçak</p><p>2 bin 600 tank</p><p>14 bin 11 zırhlı araç</p>
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6. GÜNEY KORE

7 milyona yakın askeri personel

1581 uçak

2 bin 600 tank

14 bin 11 zırhlı araç

<p>7.FRANSA</p><p>450 bin asker</p><p>1000'in üzerinde uçak</p><p>406 tank</p><p>6 bin 420 zırhlı araç</p>
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7.FRANSA

450 bin asker

1000'in üzerinde uçak

406 tank

6 bin 420 zırhlı araç

<p>8. İNGİLTERE</p><p>275 bin askeri personel</p><p>738 uçak</p><p>109 tank</p><p>5 bin 500 zırhlı araç</p>
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8. İNGİLTERE

275 bin askeri personel

738 uçak

109 tank

5 bin 500 zırhlı araç

<p>9. BREZİLYA</p><p>2 milyonun üzerinde askeri personel</p><p>439 tank</p><p>676 uçak</p>
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9. BREZİLYA

2 milyonun üzerinde askeri personel

439 tank

676 uçak

<p>10. PAKİSTAN</p><p>1.7 milyonluk askeri personel</p><p>2 bin 680 tank</p><p>10 bine yakın zırhlı araç</p>
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10. PAKİSTAN

1.7 milyonluk askeri personel

2 bin 680 tank

10 bine yakın zırhlı araç

<p>11. TÜRKİYE</p><p> 895 bin askeri personel </p><p>1056 hava aracı</p><p>3 bin 45 tank</p><p>11 bin 630 zırhlı araç </p>
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11. TÜRKİYE

895 bin askeri personel

1056 hava aracı

3 bin 45 tank

11 bin 630 zırhlı araç

<p>12. İTALYA</p><p>317 bin askeri personel</p><p>876 uçak</p><p>200 tank</p><p>8 bin 500 zırhlı araç</p>
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12. İTALYA

317 bin askeri personel

876 uçak

200 tank

8 bin 500 zırhlı araç

<p>13. MISIR</p><p>1 milyon 330 bin askeri personel</p><p>1053 uçak</p><p>3 bin 735 tank</p><p>11 bin zırhlı araç</p>
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13. MISIR

1 milyon 330 bin askeri personel

1053 uçak

3 bin 735 tank

11 bin zırhlı araç

<p>14. İRAN</p><p>1 milyon 925 bin askeri personel</p><p>516 uçak</p><p>3 bin 709 tank</p><p>8 bin 500 zırhlı araç</p>
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14. İRAN

1 milyon 925 bin askeri personel

516 uçak

3 bin 709 tank

8 bin 500 zırhlı araç

<p>15. ALMANYA</p><p>215 bin askeri personel</p><p>701 uçak</p><p>244 tank</p><p>5 bin 260 zırhlı araç</p>
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15. ALMANYA

215 bin askeri personel

701 uçak

244 tank

5 bin 260 zırhlı araç

<p>16. ENDONEZYA</p><p>1 milyon 80 bin askeri personel</p><p>458 uçak</p><p>332 tank</p><p>1430 zırhlı araç</p>
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16. ENDONEZYA

1 milyon 80 bin askeri personel

458 uçak

332 tank

1430 zırhlı araç

<p>17. SUUDİ ARABİSTAN</p><p>505 bin askeri personel</p><p>889 uçak</p><p>1062 tank</p><p>12 bin 500 zırhlı araç</p>
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17. SUUDİ ARABİSTAN

505 bin askeri personel

889 uçak

1062 tank

12 bin 500 zırhlı araç

<p>18. İSPANYA</p><p>216 bin askeri personel</p><p>519 uçak</p><p>327 tank</p><p>3 bin 500 zırhlı araç</p>
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18. İSPANYA

216 bin askeri personel

519 uçak

327 tank

3 bin 500 zırhlı araç

<p>19. AVUSTRALYA</p><p>80 bin askeri personel</p><p>425 uçak</p><p>59 tank</p><p>3 bin 50 zırhlı araç</p>
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19. AVUSTRALYA

80 bin askeri personel

425 uçak

59 tank

3 bin 50 zırhlı araç

<p>20. İSRAİL</p><p>643 bin askeri personel</p><p>595 uçak</p><p>1650 tank</p><p>7 bin 500 zırhlı araç</p>
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20. İSRAİL

643 bin askeri personel

595 uçak

1650 tank

7 bin 500 zırhlı araç
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