1. Dünya Savaşı sonrası imzalanan Versay Anlaşması'na göre, Almanya'nın 35 bin tondan fazla savaş gemisi yapması yasaktı
Nazilerin iktidara gelmesiyle anlaşmanın çizdiği sınırlar birer birer ihlal edilmeye başlandı
Bu yeni savaş makinelerinden biri dayanıklılığı ve gücü ile tarihe, özellikle denizcilik tarihine bir efsane olarak geçti.
Silah gücünü artıran Nazi Almanya'sının devasa gemisi Bismarck...
İşte dünyanın en büyük ve en sağlam gemisi olarak tarihe geçen Bismarck.
Birleşik Krallık ile deniz gücü konusunda rekabete girişen Nazi Almanyası, Hitlerin iktidara gelmesinden sadece 3 yıl sonra yani Temmuz 1936 Bismarck'ın inşasına başladı
İsmini Almanya İmparatorluğu'nun 'Demir Şansölye'si Otto von Bismarck'tan alan gemi, 14 Şubat 1939 suya indi.
Büyük bir şölene dönüşen suya iniş törenine Hitler bizzat katıldı
Bismarck 251 metre uzunluk, 36 metre genişlik ve 45 bin tonluk ağırlığı ve 2 bin mürettebat kapasitesi ile eşi benzeri görülmemiş bir savaş makinesiydi.
DÜNYA ÜNÜNÜ DUYUYOR
Atlantik'teki görevi esnasında Birleşik Krallık Kraliyet Donanması'na bağlı ve dünyanın en iyi savaş gemilerinden HMS Hood ile Bismarck karşı karışıya geldi.
Hood savaş gemisinden Bismarck'a ateş açılmasına rağmen, önce karşılık vermedi.
Ardından 20 bin metrede başlayan karşılıklı atışmalar 13 bin metrede Bismarck'ın, Hood'u ortadan ikiye ayırarak okyanusun karanlık sularına gömmesiyle sonuçlandı.
İngilizlerin en güvendiği gemi Hood'u ortadan ikiye ayıran ve Prince of Wales'i adeta kullanılamayacak hale getiren geminin ünü kısa sürede dünyaya yayıldı.
İngilizlerin gurur duyduğu Hood'un batırılışı, ve Prince of Wales'in ciddi zarar görmesi Winston Churchill'ü adeta çıldırttı.
Churchill, tüm imkanların kullanılarak o geminin (Bismarck) batırılmasını istedi.
24 Mayıs günü hava açıktı ve İngilizler görsel teması sağladı. Kruvazörler ve hava harekatı görevleri hazır hale getirildi.
Yanlış rota hesaplamaları ile geciken takibin ardından görsel tamas yeniden kuruldu.
27 Mayıs'ta İngiliz savaş gemileri Bismarck'ı ateş altına aldı.
Ark Royal uçak gemisi de bölgedeydi, uçaklar Bismarck'ın olduğu noktaya havalandı.
Bismarck girdiği çarpışmalarda 2500'den fazla top atışına maruz kalmış 500 kadarı Bismarck'a isabet etmiştir.
Ancak sağlamlığı ile tarihe geçen gemi son ana kadar yoluna devam etmiştir.
Son olarak yakından atılan torpidolarla gemi batmaya başladı.
Bismarck'taki 2 bin kişilik mürettebattan yalnızca 120 kadarı kurtarılabildi.
Alman gemileri bölgede mayın tehlikesi olabileceği için kurtarmaya gitmemiştir.
İngilizler ise Alman askerlerinin boğuluşuna seyirci kalmıştır.
Yardım için giden İspanyol gemileri, 2 Alman askeri cesedinden başka bir şey bulamamıştır.