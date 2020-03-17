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Tarihin en sağlam savaş gemisi: Bismarck efsanesi

Tarihin en sağlam savaş gemisi: Bismarck efsanesi
17 Mart 2020 Salı

Tarihe geçen efsane gemi Bismarck ve unutulmayan hikayesi / star.com.tr

<p>1. Dünya Savaşı sonrası imzalanan Versay Anlaşması'na göre, Almanya'nın 35 bin tondan fazla savaş gemisi yapması yasaktı<br></p>
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1. Dünya Savaşı sonrası imzalanan Versay Anlaşması'na göre, Almanya'nın 35 bin tondan fazla savaş gemisi yapması yasaktı

<p>Nazilerin iktidara gelmesiyle anlaşmanın çizdiği sınırlar birer birer ihlal edilmeye başlandı</p>
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Nazilerin iktidara gelmesiyle anlaşmanın çizdiği sınırlar birer birer ihlal edilmeye başlandı

<p>Bu yeni savaş makinelerinden biri dayanıklılığı ve gücü ile tarihe, özellikle denizcilik tarihine bir efsane olarak geçti.</p>
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Bu yeni savaş makinelerinden biri dayanıklılığı ve gücü ile tarihe, özellikle denizcilik tarihine bir efsane olarak geçti.

<p>Silah gücünü artıran Nazi Almanya'sının devasa gemisi Bismarck...</p>
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Silah gücünü artıran Nazi Almanya'sının devasa gemisi Bismarck...

<p>İşte dünyanın en büyük ve en sağlam gemisi olarak tarihe geçen Bismarck.</p>
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İşte dünyanın en büyük ve en sağlam gemisi olarak tarihe geçen Bismarck.

<p>Birleşik Krallık ile deniz gücü konusunda rekabete girişen Nazi Almanyası, Hitlerin iktidara gelmesinden sadece 3 yıl sonra yani Temmuz 1936 Bismarck'ın inşasına başladı</p>
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Birleşik Krallık ile deniz gücü konusunda rekabete girişen Nazi Almanyası, Hitlerin iktidara gelmesinden sadece 3 yıl sonra yani Temmuz 1936 Bismarck'ın inşasına başladı

<p>İsmini Almanya İmparatorluğu'nun 'Demir Şansölye'si Otto von Bismarck'tan alan gemi, 14 Şubat 1939 suya indi.</p>
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İsmini Almanya İmparatorluğu'nun 'Demir Şansölye'si Otto von Bismarck'tan alan gemi, 14 Şubat 1939 suya indi.

<p>Büyük bir şölene dönüşen suya iniş törenine Hitler bizzat katıldı</p>
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Büyük bir şölene dönüşen suya iniş törenine Hitler bizzat katıldı

<p>Bismarck 251 metre uzunluk, 36 metre genişlik ve 45 bin tonluk ağırlığı ve 2 bin mürettebat kapasitesi ile eşi benzeri görülmemiş bir savaş makinesiydi.<br></p>
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Bismarck 251 metre uzunluk, 36 metre genişlik ve 45 bin tonluk ağırlığı ve 2 bin mürettebat kapasitesi ile eşi benzeri görülmemiş bir savaş makinesiydi.

<p>DÜNYA ÜNÜNÜ DUYUYOR</p><p><br></p><p>Atlantik'teki görevi esnasında Birleşik Krallık Kraliyet Donanması'na bağlı ve dünyanın en iyi savaş gemilerinden HMS Hood ile Bismarck karşı karışıya geldi.</p>
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DÜNYA ÜNÜNÜ DUYUYOR


Atlantik'teki görevi esnasında Birleşik Krallık Kraliyet Donanması'na bağlı ve dünyanın en iyi savaş gemilerinden HMS Hood ile Bismarck karşı karışıya geldi.

<p>Hood savaş gemisinden Bismarck'a ateş açılmasına rağmen, önce karşılık vermedi.</p>
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Hood savaş gemisinden Bismarck'a ateş açılmasına rağmen, önce karşılık vermedi.

<p>Ardından 20 bin metrede başlayan karşılıklı atışmalar 13 bin metrede Bismarck'ın, Hood'u ortadan ikiye ayırarak okyanusun karanlık sularına gömmesiyle sonuçlandı.</p>
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Ardından 20 bin metrede başlayan karşılıklı atışmalar 13 bin metrede Bismarck'ın, Hood'u ortadan ikiye ayırarak okyanusun karanlık sularına gömmesiyle sonuçlandı.

<p>İngilizlerin en güvendiği gemi Hood'u ortadan ikiye ayıran ve Prince of Wales'i adeta kullanılamayacak hale getiren geminin ünü kısa sürede dünyaya yayıldı.</p>
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İngilizlerin en güvendiği gemi Hood'u ortadan ikiye ayıran ve Prince of Wales'i adeta kullanılamayacak hale getiren geminin ünü kısa sürede dünyaya yayıldı.

<p>İngilizlerin gurur duyduğu Hood'un batırılışı, ve Prince of Wales'in ciddi zarar görmesi Winston Churchill'ü adeta çıldırttı.</p>
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İngilizlerin gurur duyduğu Hood'un batırılışı, ve Prince of Wales'in ciddi zarar görmesi Winston Churchill'ü adeta çıldırttı.

<p>Churchill, tüm imkanların kullanılarak o geminin (Bismarck) batırılmasını istedi.</p>
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Churchill, tüm imkanların kullanılarak o geminin (Bismarck) batırılmasını istedi.

<p>24 Mayıs günü hava açıktı ve İngilizler görsel teması sağladı. Kruvazörler ve hava harekatı görevleri hazır hale getirildi.</p>
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24 Mayıs günü hava açıktı ve İngilizler görsel teması sağladı. Kruvazörler ve hava harekatı görevleri hazır hale getirildi.

<p>Yanlış rota hesaplamaları ile geciken takibin ardından görsel tamas yeniden kuruldu.</p>
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Yanlış rota hesaplamaları ile geciken takibin ardından görsel tamas yeniden kuruldu.

<p> 27 Mayıs'ta İngiliz savaş gemileri Bismarck'ı ateş altına aldı.</p>
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 27 Mayıs'ta İngiliz savaş gemileri Bismarck'ı ateş altına aldı.

<p>Ark Royal uçak gemisi de bölgedeydi, uçaklar Bismarck'ın olduğu noktaya havalandı.<br></p>
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Ark Royal uçak gemisi de bölgedeydi, uçaklar Bismarck'ın olduğu noktaya havalandı.

<p>Bismarck girdiği çarpışmalarda 2500'den fazla top atışına maruz kalmış 500 kadarı Bismarck'a isabet etmiştir.</p>
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Bismarck girdiği çarpışmalarda 2500'den fazla top atışına maruz kalmış 500 kadarı Bismarck'a isabet etmiştir.

<p>Ancak sağlamlığı ile tarihe geçen gemi son ana kadar yoluna devam etmiştir.</p>
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Ancak sağlamlığı ile tarihe geçen gemi son ana kadar yoluna devam etmiştir.

<p>Son olarak yakından atılan torpidolarla gemi batmaya başladı.</p>
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Son olarak yakından atılan torpidolarla gemi batmaya başladı.

<p>Bismarck'taki 2 bin kişilik mürettebattan yalnızca 120 kadarı kurtarılabildi.</p>
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Bismarck'taki 2 bin kişilik mürettebattan yalnızca 120 kadarı kurtarılabildi.

<p>Alman gemileri bölgede mayın tehlikesi olabileceği için kurtarmaya gitmemiştir.<br></p>
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Alman gemileri bölgede mayın tehlikesi olabileceği için kurtarmaya gitmemiştir.

<p>İngilizler ise Alman askerlerinin boğuluşuna seyirci kalmıştır.</p>
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İngilizler ise Alman askerlerinin boğuluşuna seyirci kalmıştır.

<p>Yardım için giden İspanyol gemileri, 2 Alman askeri cesedinden başka bir şey bulamamıştır.</p>
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Yardım için giden İspanyol gemileri, 2 Alman askeri cesedinden başka bir şey bulamamıştır.

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