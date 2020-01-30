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Dünyayı 30 dakikada yok edebilirler! ABD medyası en ölümcül silahları açıkladı
Dünyayı 30 dakikada yok edebilirler! ABD medyası en ölümcül silahları açıkladı
30 Ocak 2020 Perşembe
Dünyayı 30 dakikada yok edebilirler! ABD medyası en ölümcül silahları açıkladı (Kaynak: star.com.tr)
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National Interest dergisi, ''dünyayı 30 dakika içinde yok edebilececeklerini'' ileri sürdüğü denizaltıları sıraladı.
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Dergi, 'insanlığın bugüne kadar tasarladığı en ölümcül silahlar' olarak nitelediği beş nükleer enerjili denizaltıyı açıkladı.
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ABD'de yayımlanan ve uluslararası ilişkiler konularına eğilen The National Interest dergisi, 'Dünyayı 30 dakikada yok edebileceğini' ileri sürdüğü nükleer enerjili denizaltılarını şöyle sıraladı.
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1. Ohio Sınıfı Denizaltı <br> 24 Trident II balistik füzesi ile donanmış, ABD yapımı Ohio sınıfı denizaltı, National Interest dergisi'in 'ilk beş' listesinde ilk sırada yer aldı.
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Özellikle Ohio sınıfı denizaltının taşıdığı her bir Trident II füzesi, 12 W88 475 kiloton termonükleer savaş başlığı taşıyabiliyor ve ilk saldırı silahları olarak kullanılabilme özelliğine sahipler.
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National Interest'e göre, böyle bir denizaltı 288 hedefi 30 dakikadan daha kısa sürede radyoaktif kül haline dönüştürebilir.
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Ve 'insan medeniyetini pizza sipariş etmek için gerekenden daha kısa sürede sonlandırabilir.
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Şu anda, dokuz adet Ohio sınıfı balistik füze denizaltısı Pasifik'te konuşlandırıldı ve beş tanesi de Atlantik'te görev yapıyor.
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2. Columbia Sınıfı Denizaltı <br> Dergiye göre, yaşlanan Ohio'ların yerini de alması beklenen yeni denizaltıları, Ohio sınıfından biraz daha büyük.
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Ancak deniazaltıda sadece 16 Trident II füzesi bulunuyor.
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Yeni denizaltıların büyük olmasına rağmen çok sessiz ilerleyeceği belirtiliyor.
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Virginia sınıfı denizaltıların geliştirilmiş versiyonu olan denizaltının, 2031'de hizmete girmesi bekleniyor.
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3. Rus Proje 955 Borei Sınıfı Denizaltı <br> Rus Deniz Kuvvetleri için geliştirilen ve Proje 955 olarak anılan Borei sınıfı balistik füze denizaltısı 'en ölümcül' listenin üçüncü sırasında yer aldı.
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Bu denizaltıların 8.000 kilometre (yaklaşık 4.970 mil) menzilli, 16 adet denizaltılardan fırlatılan (SLBM) RSM-56 Bulava balistik füze ile donatılabildiği ileri sürüldü.
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Düşman hava savunma sistemlerinden kaçmak için tasarlanan füzelerle donatılan deniazaltı, bugüne kadar inşa edilmiş en sessiz Rus balistik füze denizaltıları olarak tanımlanıyor.
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4. Delfin Sınıfı Denizaltı <br> Listede Rus yapımı bir başka denizaltı olan Project 667BDRM Delfin sınıfı (Delta IV) balistik füze denizaltısı da yer aldı.
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National İnterest'e göre, Rus balistik füze denizaltı filosunun şu anki omurgasını oluşturan denizaltı, 16 R-29RMU Sineva sıvı yakıt balistik füzesi ile silahlandırılıyor.
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Dergi, denizaltının balistik füzelerini “altı ila yedi deniz milinde seyir ederken 55 metre derinlikten” fırlatabildiğini hatırlatıyor.
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5. Yasen Sınıfı Denizaltı <br> Listenin son sırasında Rus Donanması'nın 885M Yasen sınıfı güdümlü füze denizaltısı yerini aldı...
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National İnterest'e göre, bu denizaltılar ABD için bir tehdit oluşturuyor.
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Dergi bu iddiasını, ''Yasenler balistik füze denizaltıları olmasa da, ''32 çift nükleer / konvansiyonel yetenekli 3M-14K Kalibr seyir füzesi yüküne sahip.'' tespitiyle gerekçelendiriyor.
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Bu füzelerin 2.500 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olduğu (yaklaşık 1.550 mil) belirtiliyor.
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