Düzce 04.08'de 5.9 şiddetindeki depremde sallandı.
Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem; başta Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.
Düzce'de ve yakın çevredeki illerde depremin ardından vatandaşlar sarsıntıyla birlikte sokaklarda sabahladı.
Korkuya kapılan bazı vatandaşlar ise deprem anında pencerelerinden ve balkonlarında aşağıya atladı.
Yaralananlar, ambulanslarla ve özel araçlarla hastanelere kaldırıldı.
Depremin boyutu gün ağırınca daha net ortaya çıktı.