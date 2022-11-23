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Düzce'deki depremin boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

Düzce'deki depremin boyutu gün ağırınca ortaya çıktı
23 Kasım 2022 Çarşamba

Düzce 5.9'luk deprem ile sallandı. Vatandaşlar sokaklarda sabahladı. Depremin boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Bir iş yeri yıkıldı. Çok sayıda binada ise çatlakların oluştuğu açıklandı.

<p>Düzce 04.08'de 5.9 şiddetindeki depremde sallandı.</p>
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Düzce 04.08'de 5.9 şiddetindeki depremde sallandı.

<p> Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem; başta Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi. </p>
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Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem; başta Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.

<p>Düzce'de ve yakın çevredeki illerde depremin ardından vatandaşlar sarsıntıyla birlikte sokaklarda sabahladı.</p>
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Düzce'de ve yakın çevredeki illerde depremin ardından vatandaşlar sarsıntıyla birlikte sokaklarda sabahladı.

<p>Korkuya kapılan bazı vatandaşlar ise deprem anında pencerelerinden ve balkonlarında aşağıya atladı.</p>
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Korkuya kapılan bazı vatandaşlar ise deprem anında pencerelerinden ve balkonlarında aşağıya atladı.

<p>Yaralananlar, ambulanslarla ve özel araçlarla hastanelere kaldırıldı.</p>
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Yaralananlar, ambulanslarla ve özel araçlarla hastanelere kaldırıldı.

<p>Depremin boyutu gün ağırınca daha net ortaya çıktı.</p>
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Depremin boyutu gün ağırınca daha net ortaya çıktı.

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