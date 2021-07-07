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Dzeko'dan itiraf! 'Fenerbahçe ile görüşüyorum'

Dzeko'dan itiraf! 'Fenerbahçe ile görüşüyorum'
7 Temmuz 2021 Çarşamba

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde olan Edin Dzeko'dan, transferiyle ilgili kritik bir açıklama geldi. İşte detaylar...

<p><b>Roma</b>'da bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına karşın, teknik direktör<b> Jose Mourinho</b> tarafından istenmeyen <b>Dzeko</b>'nun adı birçok takımla anılıyordu. </p>
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Roma'da bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına karşın, teknik direktör Jose Mourinho tarafından istenmeyen Dzeko'nun adı birçok takımla anılıyordu.

<p>Türkiye'den de <b>Beşiktaş</b>, <b>Galatasaray </b>ve <b>Fenerbahçe</b>'nin listesinde olduğu bilinen yıldız oyuncunun transferindeki sır perdesi aralandı. </p>
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Türkiye'den de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesinde olduğu bilinen yıldız oyuncunun transferindeki sır perdesi aralandı.

<p>Fanatik'in haberine göre; Dzeko'nun, daha önce Türkiye'de forma giyen Bosnalı yakın bir futbolcu arkadaşına, <b>'Şu ana kadar en ciddi teklif Fenerbahçe'den geldi. Görüşmelerimiz sürüyor'</b> dediği öğrenildi.</p>
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Fanatik'in haberine göre; Dzeko'nun, daha önce Türkiye'de forma giyen Bosnalı yakın bir futbolcu arkadaşına, 'Şu ana kadar en ciddi teklif Fenerbahçe'den geldi. Görüşmelerimiz sürüyor' dediği öğrenildi.

<p><b>MLS</b> kulüplerinin yanı sıra <b>Birleşik Arap Emirlikleri</b>'nden de teklifler alan Boşnak golcünün maliyeti hayli yüksek.</p>
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MLS kulüplerinin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nden de teklifler alan Boşnak golcünün maliyeti hayli yüksek.

<p>Fenerbahçe, İtalyan kulübüne, <b>yıllık 4.5 milyon euroluk kontratı</b> üstlenmeyi teklif ederek Dzeko'yu 1 yıllığına kiralamayı, daha sonrası için de Bosnalı oyuncuyla ayrı bir sözleşme imzalamayı planlıyor. </p>
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Fenerbahçe, İtalyan kulübüne, yıllık 4.5 milyon euroluk kontratı üstlenmeyi teklif ederek Dzeko'yu 1 yıllığına kiralamayı, daha sonrası için de Bosnalı oyuncuyla ayrı bir sözleşme imzalamayı planlıyor.

<p><b>Mesut Özil</b> gibi önemli bir isimle birlikte oynamaya sıcak bakan <b>Dzeko'nun, Sarı Lacivertliler ile pazarlık halinde bulunduğu ifade ediliyor.</b></p><p><b><br></b></p><p>Fanatik</p>
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Mesut Özil gibi önemli bir isimle birlikte oynamaya sıcak bakan Dzeko'nun, Sarı Lacivertliler ile pazarlık halinde bulunduğu ifade ediliyor.


Fanatik

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