Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, son yolculuğuna uğurlandı.
1969 - 1973 ve 1975 - 1979 yıllarında başkanlık yapan Selahattin Beyazıt için Teşvikiye Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazının ardından Selahattin Beyazıt'ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmek üzere kaldırıldı.
Cenaze törenine Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray eski başkanları Faruk Süren ile Dursun Özbek, ailesi ve yakınları katıldı.
ELMAS: ÇOK ÖNEMLİ GALATASARAYLI BÜYÜĞÜMÜZÜ KAYBETTİK
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, hayatını kaybeden Selahattin Beyazıt'ın çok değerli bir Galatasaraylı olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
'Camiamızda çok önemli olan ağabeyimizi kaybettik. Son dönemde çok önemli Galatasaraylı büyüklerimizi kaybettik. Büyük katkıları oldu yeri dolmayacak önemli Galatasaraylılardan biriydi. Emanetini taşımaya devam edeceğiz. Allah rahmet eylesin'
TERİM VE ELMAS BİR ARAYA GELMEDİ
Bu arada Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, törende bir araya gelmedi.
Tören sırasında Terim'in arka sıralarda saf tutması dikkat çekti.
Eski başkanlardan Faruk Süren de, 'Selahattin başkanımızı kaybettik. Üzüntülüyüz. Galatasaray'ımız ve toplumumuzun çok önemli ve müstesna isimlerinden biriydi. Galatasaray'a çok genç, 39 yaşında başkan oldu. Hem sportif hem de maddi açıdan kulübe çok şey kattı. Riva arazisini kazandıran başkandı. Camiamızın başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin, inşallah nur içinde yatsın.' ifadelerini kullandı.
Camianın önde gelen isimlerinden eski yönetici Ali Dürüst ise, 'Başkanımız bizim için bir ışıktı. Galatasaray'da voleybol oynarken kendisi başkandı. Hep bizim yolumuzu açtı. Allah rahmet eylesin.' şeklinde görüş belirtti.
Kılınan cenaze namazının ardından Selahattin Beyazıt'ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmek üzere kaldırıldı.