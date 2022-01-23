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Eski başkanlardan Faruk Süren de, 'Selahattin başkanımızı kaybettik. Üzüntülüyüz. Galatasaray'ımız ve toplumumuzun çok önemli ve müstesna isimlerinden biriydi. Galatasaray'a çok genç, 39 yaşında başkan oldu. Hem sportif hem de maddi açıdan kulübe çok şey kattı. Riva arazisini kazandıran başkandı. Camiamızın başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin, inşallah nur içinde yatsın.' ifadelerini kullandı.