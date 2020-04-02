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Herkese uzman antrenörler tarafından yapılan programları takip etme önerisinde bulunan Canbolat, 'Spor yapmanın fiziksel ve ruhsal açıdan bize ve çocuklarımıza inanılmaz olumlu bir etkisi var. Herkese öneriyorum.' dedi.

Salgın nedeniyle bütün günü evde geçirmek zorunda kalınmasının olumsuz psikolojik yönün de bulunduğunu işaret eden Canbolat, 'Evimizde kalarak bunu hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Herkese evde kalın, spor yapın ve sağlıklı olun diyorum. Evde kalışı ailemizle eğlenceli hale getirebiliriz.' diye konuştu.

Mustafa Naci Canbolat ise salgın öncesinde ailece spor merkezine gittiklerini söyledi.

Canbolat, şöyle dedi:

'Çocuklarımla kaliteli bir zaman geçirmek, fiziksel ve psikolojik açıdan sağlıklı olabilmek amacıyla Instagram üzerinden yapılan canlı yayınlarını takip ediyoruz. Evde canlı yayınları takip ederek hem fiziksel hem ruhsal açıdan korunuyoruz. Evde kalmaktan da mutlu oluyoruz. Çocuklarımla kaliteli bir zaman geçiriyoruz. Çocuklar için eğlence bizim için ise sportif faaliyet oluyor.'





- 'HAYATI EVE SIĞDIRABİLİRİZ'







Anne ve babasıyla spor yapan 11 yaşındaki Sudenur Canbolat, okullara ara verilmesiyle evde kaldığını belirtti.

Canbolat, 'Ailece evde spor yaparak, oyun oynayarak aktiviteler yapıyoruz. Hayatı eve sığdırabiliriz, illaki dışarıda olmamız gerekmiyor. Kendimizi eve alıştıralım daha çok evde vakit geçirelim. Mümkün oldukça dışarı çıkmayalım.' ifadelerini kullandı.