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Ekuban Trabzonspor'dan ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu

Ekuban Trabzonspor'dan ayrılıyor! Yeni takımı belli oldu
24 Temmuz 2021 Cumartesi

Trabzonspor'un Ganalı hücum oyuncusu Caleb Ekuban, İtalya'nın Genoa takımıyla anlaştı. İtalyan kulübü, bordo mavililere 2,4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

<p><b>Trabzonspor</b>'da geçen sezonun tamamlanmasından beri transferi konuşulan hatta kampa geç katılan<b> Caleb Ekuban</b> hakkında flaş bir gelişme yaşandı.</p>
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Trabzonspor'da geçen sezonun tamamlanmasından beri transferi konuşulan hatta kampa geç katılan Caleb Ekuban hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

<p><b><i>Fanatik'ten Gökmen Özcan'ın haberine göre</i></b>, Ekuban ile Genoa anlaşmaya vardı. </p>
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Fanatik'ten Gökmen Özcan'ın haberine göre, Ekuban ile Genoa anlaşmaya vardı.

<p>Serie A ekibi, Ekuban için<b> 2,4 milyon euro bonservis bedeli</b> karşılığında anlaşma sağladı.</p>
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Serie A ekibi, Ekuban için 2,4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı.

<p><b>Ekuban'</b>ın transferi, <b>Genoa </b>ve <b>Juventus </b>arasındaki bir oyuncunun transferi sebebiyle beklemede. </p>
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Ekuban'ın transferi, Genoa ve Juventus arasındaki bir oyuncunun transferi sebebiyle beklemede.

<p>Juventus'un transferi tamamlamasının ardından Ganalı oyuncu da İtalya'nın yolunu tutacak. </p>
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Juventus'un transferi tamamlamasının ardından Ganalı oyuncu da İtalya'nın yolunu tutacak.

<p>Ekuban'ın kariyerini Serie A'da sürdürmek istediği gelen bilgiler arasında.</p>
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Ekuban'ın kariyerini Serie A'da sürdürmek istediği gelen bilgiler arasında.

<p>Trabzonspor forması altında 103 maçta 29 gol - 15 asist yapan Ekuban, bordo-mavili takım ile Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa zaferi yaşamıştı.</p>
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Trabzonspor forması altında 103 maçta 29 gol - 15 asist yapan Ekuban, bordo-mavili takım ile Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa zaferi yaşamıştı.

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