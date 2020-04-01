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“Kırklar Mahallesi’ndeki konteyner kentte kalıyoruz. 24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen depremde büyük bir kayıp yaşadık ve korona virüs nedeniyle okullarımız kapalı. Biz de konteyner kentte televizyondan derslerimizi işliyoruz. Derslerimiz gayet güzel ve anlayabiliyoruz. Televizyonda anlatılan ders okulda verilen ders kadar olmasa da en azından bilgimizi geliştiriyor. Burada kalan arkadaşlarım da var, onlar da benim gibi televizyondan ders işliyorlar” dedi.