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Vali Ünlüer, oluşturulan alanların alt yapısı ve sosyal tesisleri ile daha yaşanabilir olduğuna işaret ederek, 'Depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar alan afetzedelerin en kısa zamanda kalıcı konutlara yerleştirilmesi adına başlatılan çalışmalar, gece gündüz demeden devam ediyor. Bu kapsamda Elbistan'da 3 bin 628, Pazarcık'ta ise 3 bin 214 konut yapılacak.' diye konuştu.