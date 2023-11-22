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Elbistan'daki afet konutları havadan görüntülendi

Elbistan'daki afet konutları havadan görüntülendi
22 Kasım 2023 Çarşamba

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubattaki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yapılan kalıcı konutlar, FPV dronla görüntülendi.

<p>Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası çerçevesinde Elbistan ve Pazarcık'ta yapımı tamamlanan afet konutlarının bir kısmı, teslim edilmek üzere hazırlandı.</p>
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası çerçevesinde Elbistan ve Pazarcık'ta yapımı tamamlanan afet konutlarının bir kısmı, teslim edilmek üzere hazırlandı.

<p>Çevre düzenlemesi dahil tüm işlemlerinin kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği konutlar, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince FPV dronla görüntülendi.</p>
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Çevre düzenlemesi dahil tüm işlemlerinin kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği konutlar, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince FPV dronla görüntülendi.

<p>Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin kentte büyük yıkım ve can kaybına neden olduğunu söyledi.</p>
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Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinin kentte büyük yıkım ve can kaybına neden olduğunu söyledi.

<p>'Asrın felaketi' olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen depremlerin büyük hasara yol açtığı Kahramanmaraş'ta kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla yaraların hızla sarıldığını anlatan Ünlüer, bu kapsamda inşaatına başlanan evlerin hızla yükselmeye devam ettiğini aktardı.</p>
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'Asrın felaketi' olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen depremlerin büyük hasara yol açtığı Kahramanmaraş'ta kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla yaraların hızla sarıldığını anlatan Ünlüer, bu kapsamda inşaatına başlanan evlerin hızla yükselmeye devam ettiğini aktardı.

<p>Vali Ünlüer, oluşturulan alanların alt yapısı ve sosyal tesisleri ile daha yaşanabilir olduğuna işaret ederek, 'Depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar alan afetzedelerin en kısa zamanda kalıcı konutlara yerleştirilmesi adına başlatılan çalışmalar, gece gündüz demeden devam ediyor. Bu kapsamda Elbistan'da 3 bin 628, Pazarcık'ta ise 3 bin 214 konut yapılacak.' diye konuştu.</p>
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Vali Ünlüer, oluşturulan alanların alt yapısı ve sosyal tesisleri ile daha yaşanabilir olduğuna işaret ederek, 'Depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar alan afetzedelerin en kısa zamanda kalıcı konutlara yerleştirilmesi adına başlatılan çalışmalar, gece gündüz demeden devam ediyor. Bu kapsamda Elbistan'da 3 bin 628, Pazarcık'ta ise 3 bin 214 konut yapılacak.' diye konuştu.

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