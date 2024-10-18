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Ele geçirdikleri ABD İHA'larını sergilediler

Ele geçirdikleri ABD İHA'larını sergilediler
18 Ekim 2024 Cuma

İran, İsrail saldırısında kullandığı füze ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere füze, uydu taşıyıcı roketler ve hava savunma sistemlerini başkent Tahran'da sergiledi.

<p>Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait Havacılık ve Uzay Parkı Daimi Fuar merkezinde sergilenen silah ve savunma sistemleri arasında füzeler, insansız hava araçları, uydu taşıyıcı roketler ve hava savunma sistemleri bulunuyor.</p>
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Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait Havacılık ve Uzay Parkı Daimi Fuar merkezinde sergilenen silah ve savunma sistemleri arasında füzeler, insansız hava araçları, uydu taşıyıcı roketler ve hava savunma sistemleri bulunuyor.

<p>İran'ın İsrail'e saldırısında kullanılan 1450 kilometre menzilli 'Hayber Şiken' balistik füzesi ve hipersonik 'Fettah' füzesi de fuarda yer aldı.</p>
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İran'ın İsrail'e saldırısında kullanılan 1450 kilometre menzilli 'Hayber Şiken' balistik füzesi ve hipersonik 'Fettah' füzesi de fuarda yer aldı.

<p>İsrail'in muhtemel bir saldırısına karşı İran'ın kullanabileceği değerlendirilen 2 bin km menzilli 1500 kilogram savaş başlığı taşıyabilen 'Hürremşehr' balistik füzesi ve 1900 km menzilli katı yakıtlı 'Siccil' balistik füzesi de fuarda sergilenen silahlar arasında.</p>
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İsrail'in muhtemel bir saldırısına karşı İran'ın kullanabileceği değerlendirilen 2 bin km menzilli 1500 kilogram savaş başlığı taşıyabilen 'Hürremşehr' balistik füzesi ve 1900 km menzilli katı yakıtlı 'Siccil' balistik füzesi de fuarda sergilenen silahlar arasında.

<p>İsrail'in muhtemel bir saldırısına karşı İran'ın kullanabileceği değerlendirilen 2 bin km menzilli 1500 kilogram savaş başlığı taşıyabilen 'Hürremşehr' balistik füzesi ve 1900 km menzilli katı yakıtlı 'Siccil' balistik füzesi de fuarda sergilenen silahlar arasında.</p>
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İsrail'in muhtemel bir saldırısına karşı İran'ın kullanabileceği değerlendirilen 2 bin km menzilli 1500 kilogram savaş başlığı taşıyabilen 'Hürremşehr' balistik füzesi ve 1900 km menzilli katı yakıtlı 'Siccil' balistik füzesi de fuarda sergilenen silahlar arasında.

<p>İran'ın 2011'de ülkenin kuzeydoğusunda düşürerek ele geçirdiği ABD'ye ait 'RQ-170 Sentinel' tipi insansız hava aracı ile 2019'da Basra Körfezi'nde düşürdüğü dünyanın en büyük insansız hava araçlarından 'RQ-4 Global Hawk'ın da yer aldığı fuarda, Devrim Muhafızları Ordusunun kullandığı 'Tebes' ve '3 Hordad' hava savunma sistemleri de sergilendi.</p>
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İran'ın 2011'de ülkenin kuzeydoğusunda düşürerek ele geçirdiği ABD'ye ait 'RQ-170 Sentinel' tipi insansız hava aracı ile 2019'da Basra Körfezi'nde düşürdüğü dünyanın en büyük insansız hava araçlarından 'RQ-4 Global Hawk'ın da yer aldığı fuarda, Devrim Muhafızları Ordusunun kullandığı 'Tebes' ve '3 Hordad' hava savunma sistemleri de sergilendi.

<p>Tahran'ın batısındaki fuar alanı her yaştan İranlının ilgisini çekiyor.</p>
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Tahran'ın batısındaki fuar alanı her yaştan İranlının ilgisini çekiyor.

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