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İran'ın 2011'de ülkenin kuzeydoğusunda düşürerek ele geçirdiği ABD'ye ait 'RQ-170 Sentinel' tipi insansız hava aracı ile 2019'da Basra Körfezi'nde düşürdüğü dünyanın en büyük insansız hava araçlarından 'RQ-4 Global Hawk'ın da yer aldığı fuarda, Devrim Muhafızları Ordusunun kullandığı 'Tebes' ve '3 Hordad' hava savunma sistemleri de sergilendi.