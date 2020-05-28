Nantes forması giyen Emiliano Sala'nın Cardiff City'ye transferini tamamlamaya giderken geçirdiği ve hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
BONSERVİS BEDELİ KRİZ OLDU
Cardiff City, Arjantinli futbolcunun hayatını kaybetmesi sebebiyle Nantes'a 18 milyon avroluk bonservis bedelini ödemek istememiş ve taraflar arasındaki bu anlaşmazlık mahkemeye taşınmıştı.
6 MİLYON AVROLUK TAKSİTLERE BÖLÜNDÜ
30 Eylül tarihinde toplanan FIFA Futbolcu Statüsü Komitesi, açılan davada Nantes kulübünü haklı bulmuş ve Emiliano Sala'nın bonservisinin 6 milyon avro olan ilk taksitinin ödenmesi yönünde karar vermişti.
DAVA CAS'A TAŞINDI
Bu gelişmenin ardından Cardiff City, FIFA'nın aldığı söz konusu karardan memnun kalmayarak konuyu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS)'a taşımıştı.
PREMİER LİG YÖNETİMİ BELGELERİ ONAYLADI MI?
Galler temsilcisi ayrıca transfer belgelerinin Premier Lig yönetimi tarafından onaylanmadığını öne sürerek Sala'nın uçağı havadayken kontratın maddi şartlarının yeniden düzenlendiğini iddia etmişti.
KAHREDEN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Tüm bu yaşananların gölgesinde İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Birimi, uçağı kullanan pilot David Ibbotson'un ticari uçak kullanma lisansının olmadığını açıklayarak kahreden ayrıntıyı ortaya çıkarmıştı.
BÜYÜK İHMALKARLIK
Söz konusu açıklamada pilotun gece uçuşu yapmak için yeterli uçuş süresini tamamlamadığı ve uçağın bile ticari lisansa sahip olmadığı belirtilmişti.
DAİLY MAİL YENİ GÖRÜNTÜLERE ULAŞTI
Yankıları hala süren kaza ve kulüpler arasında süren hukuk savaşına dair yeni bir gelişme İngiltere'de yaşandı. İngiliz Daily Mail Gazetesi, Emiliano Sala'nın hayatını kaybetmeden üç gün önceki görüntülerine ulaştı.
İŞTE YENİ GÖRÜNTÜ!
Daily Mail tarafından servis edilen görüntülerde, Arjantinli futbolcunun kazadan üç gün önce Cardiff City'yle 3 ayrı belge imzaladığı görülüyor. Görüntülere göre Sala, 18 Ocak 2019 akşamı saat 18.21'de Cardiff City'e imza atıyor.
GİZLİ KAYNAK HER ŞEYİ ANLATTI
Anlaşma detaylarına hakim olduğu belirtilen ismi açıklanmayan bir kaynak, 'Her ne kadar anlaşma resmiyet kazanmadı denilse de görüntüler bize gösteriyor ki, Cardiff bu transferi bitirmeye çok istekliymiş. Önündeki evraklar sırayla değiştiriliyor ve anlaşma ivedilikle tamamlanıyor.' dedi.
'BU BİTMİŞ BİR TRANSFER'
Aynı gizli tanık, 'Bütün kulüp deplasmanda oynanacak Newcastle maçı için yola çıkmıştı, kulüpte kimse yoktu ancak imzayı attırmaya kararlıydılar. Bu yüzden görüntülerde fazla kişi yok. Ancak hangi açıdan bakarsanız bakın, bu bitmiş bir transfer' ifadelerini kullandı.
KİM OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Görüntülerde Emiliano Sala'yı imzalaması gereken yerler hakkında yönlendiren kişinin ise kulüp çalışanı Scott Dommett olduğu ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e seyir halindeyken Manş Denizi'nde kaybolmuştu.
CANSIZ BEDENİNE GÜNLER SONRA ULAŞILDI
3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri belirlenmiş, 6 Şubat'ta ise çıkarılan cansız bedenin Sala'ya ait olduğu tespit edilmişti.