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GİZLİ KAYNAK HER ŞEYİ ANLATTI



Anlaşma detaylarına hakim olduğu belirtilen ismi açıklanmayan bir kaynak, 'Her ne kadar anlaşma resmiyet kazanmadı denilse de görüntüler bize gösteriyor ki, Cardiff bu transferi bitirmeye çok istekliymiş. Önündeki evraklar sırayla değiştiriliyor ve anlaşma ivedilikle tamamlanıyor.' dedi.