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Emine Erdoğan, Litvanya'da lider eşleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan, Litvanya'da lider eşleriyle bir araya geldi
11 Temmuz 2023 Salı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi devlet başkanı eşleri programı kapsamında Litvanya Ulusal Sanat Müzesini ziyaret etti.

<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi devlet başkanı eşleri programı kapsamında Litvanya Ulusal Sanat Müzesini ziyaret etti.</p>
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi devlet başkanı eşleri programı kapsamında Litvanya Ulusal Sanat Müzesini ziyaret etti.

<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi devlet başkanı eşleri programı kapsamında Litvanya Ulusal Sanat Müzesini ziyaret etti.</p>
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi devlet başkanı eşleri programı kapsamında Litvanya Ulusal Sanat Müzesini ziyaret etti.

<p>'Litvanya modern dansının mimari ve video sanatla sinerjisine' işaret edilen kısa video gösterimlerinin gerçekleştirildiği ziyarette, Litvanya Ulusal Sanat Müzesi Genel Direktörü Arunas Gelunas tarafından sunum yapıldı.</p>
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'Litvanya modern dansının mimari ve video sanatla sinerjisine' işaret edilen kısa video gösterimlerinin gerçekleştirildiği ziyarette, Litvanya Ulusal Sanat Müzesi Genel Direktörü Arunas Gelunas tarafından sunum yapıldı.

<p>Program kapsamında müzik dinletisi de sunuldu.<br></p>
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Program kapsamında müzik dinletisi de sunuldu.

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