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Lokum ve şeker satan Hasan Öner ise, 'İki gündür kalabalık burası. Vatandaş çıkamayacak, sonuçta sağlığımız önemli. Ama evlerinde de olsa sembolik olarak herkes bir şeyler alıyor, az da olsa, yarım kilo, bir kilo almasa da 200-300 gram alıyor, bayramını evde geçirecek herkes. Bayramlık ürünler bu sene geçen senekine göre çok ucuz, geçen sene 30-35 liraya sattığımız ürünü bu sene 25 liraya satıyoruz' dedi.