Tüm dünyayı ve son olarak ülkemizi etkisi altına alan virüs neticesinde zor günler yaşıyoruz ama devletimizin süreci iyi yönetmesi, bunu da kısa sürede atlatmamıza vesile olacak diye düşünüyorum. Gerek Cumhurbaşkanlığımızın, gerek Spor Bakanlığımızın, gerek federasyonumuzun aldığı kararlara, kulübümüzün ve oyuncu grubu olarak saygılı olduğumuzu iletiyorum.
Erteleme kararı sonrasında takım olarak toplantı yaptık ve Zeki hocamız 1 haftalık evde çalışma programı belirledi. Pazartesi günü evde tedarik edilecek malzemelerle antrenmanlara başlayacağız. Fatih Yıldız hocamızın gözetiminde antrenmanlarımız video sistemi eşliğinde takip edilecek.
Bireysel çalışmalarımız sonrasında önümüzdeki hafta, federasyon da bir tarih belirleyecektir, programımızı ona göre güncelleyeceğiz. Böyle bir zamanda futbol otomatik olarak geride kalmalıydı. Herkesi virüs ile mücadelede devletimizin uyarılarını dikkate almaya davet ediyorum. Bizler bile antrenmanlarımızı evde yapacağız.
Olabildiğince insanlar evinde kalsın, gerçekten çok bulaşıcı bir virüs. Sağlık Bakanlığımızda özveriyle çalışanlara özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede, ülkemiz en az kayıpla bu süreci atlatır.
Sporcu olarak benim söyleyebileceğim, devletimizin aldığı bir karar var, kulüp ve sporcu anlamında biz buna uymalıyız. Biz motivasyonumuzu taraftardan da alıyoruz. Ülkemizde 2-3 gündir aldığımız ölüm haberleri var, dünyayı da takip ediyoruz.
Oyuncu profilleri yabancı ağırlıklı, onların motivasyonu bir Türk oyuncu ile aynı kalmayabiliyor ama biz Fenerbahçeli oyuncular olarak alınan tüm kararlara saygılı davrandık. Yerinde ve doğru bir karar alındığını düşünüyorum sonunda. Süreci devletimiz bence, hem kulüpleri, hem de sporcu sağlığını düşünerek en doğru kararı verdi. Bir Türk sporcu olarak, devletimizin ve bakanlıklarımızın aldığı her kararın yanında olmamız ve saygı duymamız gerekiyor.
Bizler de evde kalacağız, evde kalmalıyız, ülkemizde birçok kişinin de evde kalması gerekiyor. Sporcuların antrenmanları devam edecek. Lütfen evde kalalım. Bu süreci inşallah ülkemiz tek vücut halinde atlatacaktır. Kolay bir süreçten geçmiyor dünya, ülkemizde de bunun etkileri olacaktır.