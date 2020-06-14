Fenerbahçe'nin kaptanı ve gelecek sezon sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu, Beşiktaşlı Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün sarı - lacivertli takıma transfer iddialarıyla ilgili Beyaz Tv'ye konuştu.
İki oyuncuyu da çok sevdiğini vurgulayan Emre, 'Caner ve Gökhan ile ilgili yorum yapmak istemiyorum, Beşiktaş'ın futbolcuları, onları çok severim.' ifadelerini kullandı.
Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün Beşiktaş ile olan sözleşmeleri, sezon sonunda sona erecek.
Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'ın Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kart hakkında konuştu.
Ozan Tufan'ın kırmızı kartından sonra tepki gösterdiği ifade eden Emre, 'Ozan'ın bir darbesi var, futbolcu gözüyle bakarsanız onun bilerek basmak istemediğini anlarsınız. Görüntüde hareket var, benim bir tepkim vardı, belki kötü bir tepki verdim. Görüntü itibariyle kırmızı haklıydı' şeklinde konuştu.
Emre Belözoğlu: 'Ozan'ın kırmızı kartı doğruydu'
Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu katıldığı canlı yayında geride kalan haftalarda favorisinin eski takımı Başakşehir olduğunu söyledi.
Emre Belözoğlu Fenerbahçe olarak şampiyonluk şanslarının düşük olması sebebiyle ligde Başakşehir'in şampiyon olmasını istediğini söyledi.
'Biz olamıyorsak Başakşehir şampiyon olsun'
Emre Belözoğlu'nun konuyla ilgili sözleri şu şekilde:
'Beşiktaş maçını izleyemedim. Uzun zamandır ilk defa çocuklarla birlikteydim, sadece Başakşehir maçını izleyebildim, Beşiktaş'ı izleyemedim. Okan ağabey benim en yakın arkadaşlarımdan, ağabeylerimden. Birlikte İtalya'ya gittik. Türk futbol camiasında gördüğüm en naif insanlardandır, onun başarılarını görmek beni mutlu ediyor. Şampiyonluk şansımız az olduğu için, Okan Buruk ve Başakşehir'in şampiyon olmasını istiyorum.'
Son olarak Emre Belözoğlu, 'İrfan Can'ı çok beğeniyorum, onun haricinde Abdülkadir var, bizim Messi'miz. Ömer Faruk'umuz var. Çok yetenekli genç oyuncularımız da var.'