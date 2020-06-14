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Ozan Tufan'ın kırmızı kartından sonra tepki gösterdiği ifade eden Emre, 'Ozan'ın bir darbesi var, futbolcu gözüyle bakarsanız onun bilerek basmak istemediğini anlarsınız. Görüntüde hareket var, benim bir tepkim vardı, belki kötü bir tepki verdim. Görüntü itibariyle kırmızı haklıydı' şeklinde konuştu.