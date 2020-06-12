4 / 15



Sarı-lacivertlilerin başında ilk kez bir resmi karşılaşmaya çıkan Tahir Karapınar, ilk 11'inde kalede Altay Bayındır'a şans verdi. Savunma dörtlüsünü Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Deniz Türüç'ten kuran Karapınar, orta alanda ise Luiz Gustavo, Ozan Tufan ve Mehmet Ekici'yi görevlendirdi. Kanatlarda Garry Rodrigues ve Ferdi Kadıoğlu'nu oynatan Karapınar, santrforda ise Mevlüt Erdinç'e şans tanıdı.