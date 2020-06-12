Fenerbahçe'de Kayserispor mücadelesinde Emre Belözoğlu, Ozan Tufan'ın pozisyonu sonrası kenarda adeta çılgına döndü.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladığı karşılaşmaya teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde çıktı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertlilerde hafif sakatlığı bulunan Vedat Muric, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
Sarı-lacivertlilerin başında ilk kez bir resmi karşılaşmaya çıkan Tahir Karapınar, ilk 11'inde kalede Altay Bayındır'a şans verdi. Savunma dörtlüsünü Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Deniz Türüç'ten kuran Karapınar, orta alanda ise Luiz Gustavo, Ozan Tufan ve Mehmet Ekici'yi görevlendirdi. Kanatlarda Garry Rodrigues ve Ferdi Kadıoğlu'nu oynatan Karapınar, santrforda ise Mevlüt Erdinç'e şans tanıdı.
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk Beyaz, Hes Kablo Kayserispor karşısında da kadroda yer aldı. Geleceğin yıldızları arasında gösterilen 16 yaşındaki futbolcu, pandemi sürecinden önceki Yukatel Denizlispor ve İttifak
MAÇA DAMGA VURAN AN
Süper Lig'de Fenerbahçe-Kayserispor karşılşmasının 12. dakikasında kırmızı kart çıktı.
Hakem ilk önce sarı kart gösterdiği pozisyondan sonra VAR'dan izleyerek kararını değiştirip kartını kırmızıya çevirdi.
Bu kararla birlikte milli oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanancak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
Emre Belözoğlu kenardan bu karara uzun süre itiraz etti ve Ozan Tufan'ın hareketi bilerek yapmadığını anlattı.
Sinirlerine hakim olamayan Belözoğlu, saha kenarındaki sandalyeyi tekmeledi.
Karşılaşmanın hakemi bu anlar sonrası 4. hakemin uyarısıyla Emre Belözoğlu'na sarı kart çıkardı.
İşte kare kare o anlar...