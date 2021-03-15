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'SEN KOMUT VEREMEZSİN'

Emre Belözoğlu iyi oyuncudur, insan olarak severim ama siz Avrupa'da sportif direktörün bunu yaptığını görür müsünüz? Düşünün Nedved, Juventus'ta bağıracak kenardan, Salihamidzic Bayern'den bağıracak. Bu yanlış. Sen Erol Bulut'u tartışılır, güçsüz hale getiriyorsun. Oyuncu bırak maçı, antrenmanda bile seni takmaz, biz de oynadık. Teknik direktörün bir liderliği olacak. Emre Belözoğlu bağırırsa tribünde, sen komut veremezsin.