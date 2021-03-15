Görünen köy kılavuz istemiyor. 30. maç, kimse laba luba etmesin. Gençlerbirliği düşme hattında, inanılmaz mücadele etti. Fenerbahçe lejyonerler ordusu, paralı asker gibi.
'HESABI ALİ KOÇ'A SORARIM'
Göztepe 21 yıl sonra, Galatasaray 21 yıl sonra, Trabzonspor 21 yıl sonra, Beşiktaş 15 yıl sonra, Gençlerbirliği 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi sahasında yeniyor. Ben yukarıya hesap sorarım, başkan Ali Koç'a sorarım.
İşleri yapanlar yukarıda Ali Koç ile Emre Belözoğlu. Erol Bulut'u siz getirdiniz, 22 transfer yaptınız, bütün takımlara mağlup oldunuz evinizde, Fenerbahçe tarihi böylesini görmedi. Fenerbahçe taraftarı için üzülüyorum. Bu nasıl bir takım, bu toplama bir takım.
'AYIPTIR; DALGA GEÇMEYİN'
Fenerbahçe'nin en iyi adamı kaleci Altay. Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Gençlerbirliği aman aman bir takım değil, orta sahada at koşturdular. 5 olacak maç 2-1 bitti, biraz daha dikkatli olsalar 5 olacak. Ayıptır, Fenerbahçe taraftarıyla dalga mı geçiyorsunuz?
Ali bey, ya bu işi yap, ya da git. 22 tane topçu, boru mu, masraf bu. İyi olunca Emre çıkıyor ortaya, kötü olunca Erol'u ortaya atıyorlar. Ben Ali Koç ile Emre'ye, sonra Ali Koç'a sorarım.
Erol Bulut'a taktik verecek oyuncular var sahada. Fenerbahçe'nin teknik adamının kenarda bir ağırlığı olacak, bakışıyla falan. Erol Bulut ilkokul talebesi gibi oturuyor.
Fenerbahçe namına yemin ediyorum üzüldüm. Böyle bir ruhsuz takım olur mu? Fenerbahçe'nin dişe dokunur nerede pozisyonu var? Gençlerbirliği'nin var.
Reha Kapsal, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildiği maçın sonrasında dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İşte Reha Kapsal'ın sözleri...
Sezon başından beri Fenerbahçe'nin 4 tane iyi oynadığı maç yok. Bu kadar yatırım yapmış, bu kadar para vermiş... Pelkas'ı sol bek yapıyorsun, Caner'i egondan almayabilirsin, bu bile görev bırakma nedenidir. Bu futbol ciddiyetsizliğidir ve bir teknik adamın yetersizliğidir.
EMRE BELÖZOĞLU TAKIMIN BAŞINDA ÇIKABİLİR
Yarın Emre Belözoğlu takımın başında çıkabilir, Erol Bulut istifa edebilir bu mağlubiyetten sonra.
'EMRE BAĞIRIRSA OLMAZ'
Erol Bulut'un ağırlığı yok, niye yok? Burada Emre Belözoğlu'na iş düşüyor. Emre Belözoğlu tribünden 'Pres, pres, bas, bas' diye bağırırsa ve sen de kenarda durursan, senin teknik adamlığın tartışılır.
'SEN KOMUT VEREMEZSİN'
Emre Belözoğlu iyi oyuncudur, insan olarak severim ama siz Avrupa'da sportif direktörün bunu yaptığını görür müsünüz? Düşünün Nedved, Juventus'ta bağıracak kenardan, Salihamidzic Bayern'den bağıracak. Bu yanlış. Sen Erol Bulut'u tartışılır, güçsüz hale getiriyorsun. Oyuncu bırak maçı, antrenmanda bile seni takmaz, biz de oynadık. Teknik direktörün bir liderliği olacak. Emre Belözoğlu bağırırsa tribünde, sen komut veremezsin.