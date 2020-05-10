Arda Turan ve Emre Belözoğlu sosyal medya canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
Emre Belözoğlu: Bizim ülke olarak en büyük problemimiz, bir oyun felsefemizin olmaması. Yetenekli nesiller geldi, 27-28 sene çok iyi oyuncular, iyi takımlar geldi. Oyuncuların yetenekleri ve teknik adamların bireysel kalibreleriyle ortaya çıktı bunlar.
Sabır, hayatın en büyük anahtarı. Futbolumuzda da bir kırılma noktası varsa, sistemli hareket eden takımlarla yarışma şansımız varsa bu da sabır.
Biz bir kahraman ilan ediyoruz, onu bir gün yerin dibine koymak için.
Bir takım oluşturacaksan yönetici olarak ya da teknik adam olarak. Sil baştan bir şey oluşturamayacaksan mevcut oyuncu kadrosuna göre yapman gerekiyor.
Kazanmanın üstüne oynamak bir risktir Türkiye'de. Kaybetmemek üstüne oynuyoruz. Diğer ülkelerle aramızdaki en büyük fark bu.
Hagi'yi unutursam taş olurum. Üstümüzde çok büyük emeği var. Hagi ve Alex, bu ülkeye gelen en büyük iki oyuncu.
Emre Belözoğlu'na göre Türkiye'ye gelen en iyi yabancılar:
Gheroghe Hagi
Alex de Souza
Fernando Muslera
ARDA'DAN EMRE'YE: ÇOK İYİ PROFESYONELSİN
Arda Turan: Çok iyi profesyonelsin abi. Fenerbahçelisin ama Galatasaray altyapısından yetiştiğini ve o günleri inkar etmiyorsun.'
'GALATASARAY GÜNLERİMİ İNKAR EDEMEM'
Emre Belözoğlu: Kesinlikle. Ben çocukluğumda da Fenerbahçeliydim. Galatasaray altyapısındaki günlerimi de asla inkar etmem. Böyle olmalıyız.
Arda Turan ve Emre Belözoğlu bir dönem Atletico Madrid'de beraber futbol oynamıştı.