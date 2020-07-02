Fenerbahçe, İsmail Yüksek, Barış Sungur ve Mert Hakan Yandaş transferlerinin ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe yaz transfer sezonu öncesi hamlelerini yapmaya başladı.
Fenerbahçe, ilk olarak İsmail Yüksek ve Barış Sungur ile anlaşma sağlamayı başarmıştı.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın elinden Mert Hakan Yandaş'ı da kaparak yerli operasyonunu sürdürmüştü.
YENİ HEDEF BELİRLENDİ
Sportif direktörlüğe getirelecek olan Emre Belözoğlu, şampiyonluğa oynayacak takım kadrosu kurulması için çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor.
Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Emre Belözoğlu aradığı golcüyü buldu.
Kadroyu baştan aşağı yenilemeyi planlayan sarı-lacivertliler, gündemine Almanya'dan sürpriz bir ekledi.
Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Hertha Berlin B Takımı'nda forma giyen Muhammed Kiprit için girişimlere başlandı.
Muhammed'i sezon içerisinde scout ekibine izleten sarı-lacivertlilerde genç oyuncuya olumlu rapor verildi.
Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Muhammed Kiprit'in menajeriyle görüşeceği ve oyuncunun bonservis sorununu çözülürse bu transferi gerçekleştireceği öğrenildi.
TRABZONSPOR DA DEVREDE
Kanarya, Muhammed'in bonservis sorununu çözemezse farklı alternatiflere yönelecek. Öte yandan; genç oyuncu için Trabzonspor'un da devrede olduğu belirtildi.
21 MAÇTA 16 GOL
U21 Milli Takımımız'ın da formasını giyen 21 yaşındaki forvet, Hertha Berlin B takımında 21 maçta 16 gol atarak dikkatleri çekti. Muhammed'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.