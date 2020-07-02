İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8554
  • EURO
    7,7081
  • ALTIN
    391.33
  • BIST100
    116908
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Emre Belözoğlu yerli golcüyü Almanya'da buldu! 21 maç 16 gol, Trabzonspor da devrede...

Emre Belözoğlu yerli golcüyü Almanya'da buldu! 21 maç 16 gol, Trabzonspor da devrede...

Emre Belözoğlu yerli golcüyü Almanya'da buldu! 21 maç 16 gol, Trabzonspor da devrede...
02 Temmuz 2020 Perşembe

Fenerbahçe'de transfer hazırlıkları devam ediyor. Yerli golcü transfer etmek isteyen sarı-laciverlilerde Emre Belözoğlu bir isimle yakından ilgileniyor.

<p>Fenerbahçe, İsmail Yüksek, Barış Sungur ve Mert Hakan Yandaş transferlerinin ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.</p>
1
/
14

Fenerbahçe, İsmail Yüksek, Barış Sungur ve Mert Hakan Yandaş transferlerinin ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

<p>Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe yaz transfer sezonu öncesi hamlelerini yapmaya başladı.</p>
2
/
14

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe yaz transfer sezonu öncesi hamlelerini yapmaya başladı.

<p>Fenerbahçe, ilk olarak İsmail Yüksek ve Barış Sungur ile anlaşma sağlamayı başarmıştı.</p>
3
/
14

Fenerbahçe, ilk olarak İsmail Yüksek ve Barış Sungur ile anlaşma sağlamayı başarmıştı.

<p>Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın elinden Mert Hakan Yandaş'ı da kaparak yerli operasyonunu sürdürmüştü.</p>
4
/
14

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın elinden Mert Hakan Yandaş'ı da kaparak yerli operasyonunu sürdürmüştü.

<p><b>YENİ HEDEF BELİRLENDİ </b><br></p>
5
/
14

YENİ HEDEF BELİRLENDİ 

<p>Sportif direktörlüğe getirelecek olan Emre Belözoğlu, şampiyonluğa oynayacak takım kadrosu kurulması için çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor.</p>
6
/
14

Sportif direktörlüğe getirelecek olan Emre Belözoğlu, şampiyonluğa oynayacak takım kadrosu kurulması için çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor.

<p>Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Emre Belözoğlu aradığı golcüyü buldu.</p>
7
/
14

Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Emre Belözoğlu aradığı golcüyü buldu.

<p>Kadroyu baştan aşağı yenilemeyi planlayan sarı-lacivertliler, gündemine Almanya'dan sürpriz bir ekledi.</p>
8
/
14

Kadroyu baştan aşağı yenilemeyi planlayan sarı-lacivertliler, gündemine Almanya'dan sürpriz bir ekledi.

<p>Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Hertha Berlin B Takımı'nda forma giyen Muhammed Kiprit için girişimlere başlandı.</p>
9
/
14

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe'de Hertha Berlin B Takımı'nda forma giyen Muhammed Kiprit için girişimlere başlandı.

<p>Muhammed'i sezon içerisinde scout ekibine izleten sarı-lacivertlilerde genç oyuncuya olumlu rapor verildi.</p>
10
/
14

Muhammed'i sezon içerisinde scout ekibine izleten sarı-lacivertlilerde genç oyuncuya olumlu rapor verildi.

<p>Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Muhammed Kiprit'in menajeriyle görüşeceği ve oyuncunun bonservis sorununu çözülürse bu transferi gerçekleştireceği öğrenildi.<br></p>
11
/
14

Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde Muhammed Kiprit'in menajeriyle görüşeceği ve oyuncunun bonservis sorununu çözülürse bu transferi gerçekleştireceği öğrenildi.

<p><b>TRABZONSPOR DA DEVREDE </b></p><p>Kanarya, Muhammed'in bonservis sorununu çözemezse farklı alternatiflere yönelecek. Öte yandan; genç oyuncu için Trabzonspor'un da devrede olduğu belirtildi.</p>
12
/
14

TRABZONSPOR DA DEVREDE

Kanarya, Muhammed'in bonservis sorununu çözemezse farklı alternatiflere yönelecek. Öte yandan; genç oyuncu için Trabzonspor'un da devrede olduğu belirtildi.

<p><b>21 MAÇTA 16 GOL </b></p><p><br></p>
13
/
14

21 MAÇTA 16 GOL


<p>U21 Milli Takımımız'ın da formasını giyen 21 yaşındaki forvet, Hertha Berlin B takımında 21 maçta 16 gol atarak dikkatleri çekti. Muhammed'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.</p>
14
/
14

U21 Milli Takımımız'ın da formasını giyen 21 yaşındaki forvet, Hertha Berlin B takımında 21 maçta 16 gol atarak dikkatleri çekti. Muhammed'in kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.