Medipol Başakşehir, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. Mücadele 3-2'lik Başakşehir sona ererken, kritik maçta Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Temposu oldukça yüksek geçen mücadelede Emre Belözoğlu'nun hamlesi maçın önüne geçti.
İlk 15 dakikalık bölümün ardından temposu giderek yükselen maçta ilk gol sesi 41'inci dakikada yükseldi. Mert Günok'un yumrukladığı topu önünde bulan Stefano Okaka, ceza sahası içerisinde yaptığı düzgün vuruşla Medipol Başakşehir'i 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı altı maçta altı gole ulaşan Stefano Okaka, geçen sezonun tamamında dört gol atabilmişti. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon Serie A'de 22 resmi maçta süre almıştı.
Başakşehir'in bulduğu gol sonrası turuncu-lacivertli taraftarlar da tempo tuttu. İstanbul ekibini destekleyenler, yeni teknik direktörleri Emre Belözoğlu lehine uzun süre tezahürat yaptı.
Karşılaşmanın 59'uncu dakikasında Volkan Babacan büyük bir hata yaptı. Tecrübeli file bekçisi uzaklaştırmak istediği topu Alex Teixeira'ya isabet ettirdi. Brezilyalı on numara yaptığı vuruşla skora 1-1'lik dengeyi getirdi.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu karşılaşmanın 76'ncı dakikasında Fredrick Gulbrandsen'i oyuna dahil etti. Genç çalıştırıcının bu hamlesi hemen yanıt verdi.
Oyuna sonradan dahil olan Gulbrandsen, 83'üncü dakikada hızlı gelişen atakta topu rakip ceza sahasına kadar taşıdı. Tecrübeli futbolcunun pasında topla buluşan Stefano Okaka, Başakşehir'i 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.
Fredrick Gulbrandsen, karşılaşmanın 85'inci dakikasında bir kez daha sahneye çıktı. Golcü futbolcu, Beşiktaş ceza sahası içerisinde buluştuğu topta düzgün bir vuruş yaparak farkı 2'ye yükseltti.
Karşılaşmanın 90'ıncı dakikasında yapılan VAR incelemesi sonrası konuk takım Beşiktaş penaltı kazandı. Michy Batshuayi beyaz nokta üzerinde hata yapmadı ve 90+1'de topu ağlarla buluşturdu. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca Başakşehir sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Beşiktaş'ın bu sezon transfer ettiği Michy Batshuayi, siyah-beyazlı takımla 4. kez gol sevinci yaşadı. Belçikalı santrafor, Yeni Malatyaspor (2) ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında da gol atmıştı.
Sivasspor maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Sergen Yalçın, mücadeleyi locadan izledi. Geçen sezon da cezalı olduğu için Beşiktaş'ın Başakşehir ile deplasmanda oynadığı müsabakayı locadan takip eden Yalçın, bu sezon da cezası nedeniyle takımını kulübede yönetemedi. Sergen Yalçın'ın yokluğunda siyah-beyazlı takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin görev yaptı.
Aykut Kocaman'la yolların ayrılmasının ardından Emre Belözoğlu'yla anlaşma sağlayan Medipol Başakşehir'de genç çalıştırıcı, Beşiktaş maçıyla birlikte ilk kez takımının başında yer aldı.
Medipol Başakşehir'in Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli, bu sezon ilk kez ilk 11'de bir mücadeleye başladı. Chadli, bu sezon yalnızca 5 maçın ikinci yarılarında oyuna dahil olmuş ve toplam 80 dakika sahada kalabilmişti.
Medipol Başakşehir'de 30 Ağustos'ta kadro dışı bırakılan ve 1 Ekim'de affedilen Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara, 48 gün sonra ilk 11'deki yerini aldı. Caiçara, son olarak turuncu-lacivertli takımın ligin 3. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile 28 Ağustos'ta oynadığı mücadelede forma giymişti.