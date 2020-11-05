İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Kasım 2020 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4624
  • EURO
    9,9921
  • ALTIN
    521.455
  • BIST100
    1180.36
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Emre Belözoğlu'ndan Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesiyle ilgili önemli açıklama

Emre Belözoğlu'ndan Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesiyle ilgili önemli açıklama

Emre Belözoğlu'ndan Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesiyle ilgili önemli açıklama
05 Kasım 2020 Perşembe

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, antrenman esnasında basın mensuplarıyla kısa bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi ve Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

<p>Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek genç oyuncuları Ömer Faruk Beyaz konusunda yakında iyi gelişmeler yaşanacağını söyledi.</p>
1
/
13

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek genç oyuncuları Ömer Faruk Beyaz konusunda yakında iyi gelişmeler yaşanacağını söyledi.

<p>Sarı-lacivertli takımın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden Emre Belözoğlu şunları söyledi:</p>
2
/
13

Sarı-lacivertli takımın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenman öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden Emre Belözoğlu şunları söyledi:

<p>'Ömer Faruk bizim çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Taraftarımızın da ona değer verdiğini biliyoruz.'</p>
3
/
13

'Ömer Faruk bizim çok değer verdiğimiz bir oyuncu. Taraftarımızın da ona değer verdiğini biliyoruz.'

<p>'Onun kariyeri için iyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz.' </p>
4
/
13

'Onun kariyeri için iyi bir plan ve proje ile ilerleyeceğiz.' 

<p>'Geçen hafta menajeri geldi ama görüşemedik. Bu konunun iyi bir şekilde neticeleneceğini düşünüyorum.'<br></p>
5
/
13

'Geçen hafta menajeri geldi ama görüşemedik. Bu konunun iyi bir şekilde neticeleneceğini düşünüyorum.'

<p>Süper Lig'de yenilgisiz yoluna devam eden Fenerbahçe'nin yeni bir takım olduğunun altını çizen Belözoğlu sözlerine şöyle devam etti:</p>
6
/
13

Süper Lig'de yenilgisiz yoluna devam eden Fenerbahçe'nin yeni bir takım olduğunun altını çizen Belözoğlu sözlerine şöyle devam etti:

<p>'Yeni bir takım, yeni bir sportif direktör ve henüz 2. yılında bir başkan var. Ama aldığımız sonuçlar hepimizi mutlu ediyor.'</p>
7
/
13

'Yeni bir takım, yeni bir sportif direktör ve henüz 2. yılında bir başkan var. Ama aldığımız sonuçlar hepimizi mutlu ediyor.'

'Skorlar yanında, oyun olarak da iyi bir futbol ortaya koyuyoruz. Umarım böyle devam edecek.'
8
/
13

'Skorlar yanında, oyun olarak da iyi bir futbol ortaya koyuyoruz. Umarım böyle devam edecek.'

<p><b>'FUTBOLDA İYİ OLDUĞU KADAR KÖTÜ SONUÇLAR DA VAR'</b><br></p><p><br></p><p>Çok yoğun bir şekilde Fenerbahçe'nin başarısı için çalıştıklarını aktaran Emre Belözoğlu, şunları kaydetti:</p>
9
/
13

'FUTBOLDA İYİ OLDUĞU KADAR KÖTÜ SONUÇLAR DA VAR'


Çok yoğun bir şekilde Fenerbahçe'nin başarısı için çalıştıklarını aktaran Emre Belözoğlu, şunları kaydetti:

<p>'Yapacak çok işimiz var. Camiamızdan ve taraftarımızdan tek beklentimiz sabır ve güven.' </p>
10
/
13

'Yapacak çok işimiz var. Camiamızdan ve taraftarımızdan tek beklentimiz sabır ve güven.' 

<p>'Futbolda iyi olduğu kadar kötü sonuçlar da var. Taraftarımızın her şartta bize destek vermesini bekliyoruz.' </p>
11
/
13

'Futbolda iyi olduğu kadar kötü sonuçlar da var. Taraftarımızın her şartta bize destek vermesini bekliyoruz.' 

'Bizim en büyük görevimiz Erol hocaya yardım etmek. Tamamen Erol hocanın başarısına odaklandık. Hep birlikte ona yardım etmeliyiz.'
12
/
13

'Bizim en büyük görevimiz Erol hocaya yardım etmek. Tamamen Erol hocanın başarısına odaklandık. Hep birlikte ona yardım etmeliyiz.'

13
/
13

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.