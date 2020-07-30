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17 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili 'Amacım kontrat, para vs. ya da Galatasaray'a saygısızlık değil. Önüm kapalı. Fenerbahçe de gündemimde değil. Bu ortamda ilerleme ihtimali görmüyorum. Hedefim Avrupa'da oynamak. Kontrat uzatmama konusu tamamen budur. Ayrıca, Fatih hocama saygısızlık da etmem. Bana atfedilen twitlerin atıldığı dönemde yaşım 10.' şeklinde konuşmuştu.