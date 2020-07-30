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  • Emre Belözoğlu'nun rekorunu kırmıştı! Mustafa Kapı krizi çözüldü

Emre Belözoğlu'nun rekorunu kırmıştı! Mustafa Kapı krizi çözüldü

Emre Belözoğlu'nun rekorunu kırmıştı! Mustafa Kapı krizi çözüldü
30 Temmuz 2020 Perşembe

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Mustafa Kapı sezon içerisinde sarı-kırmızılılarla imza polemiği yaşamıştı. Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oldu.

<p>Galatasaray'da yeni sözleşme tekliflerine olumsuz yanıt verdiği için kadro dışı bırakılan 17 yaşındaki futbolcu Mustafa Kapı'nın yeni takımı belli oluyor<br></p>
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Galatasaray'da yeni sözleşme tekliflerine olumsuz yanıt verdiği için kadro dışı bırakılan 17 yaşındaki futbolcu Mustafa Kapı'nın yeni takımı belli oluyor

<p>Galatasaray, bu yılın başlarında Mustafa Kapı'nın sözleşmesinin uzatılması konusunda kendisine sunulan tüm yapıcı teklif önerilerini reddettiğini ve oyuncunun kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.</p>
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Galatasaray, bu yılın başlarında Mustafa Kapı'nın sözleşmesinin uzatılması konusunda kendisine sunulan tüm yapıcı teklif önerilerini reddettiğini ve oyuncunun kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

<p>Söz konusu açıklamada, 'Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır.' ifadeleri kullanılmıştı.</p>
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Söz konusu açıklamada, 'Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır.' ifadeleri kullanılmıştı.

<p>Mustafa Kapı'nın Galatasaray'dan ayrılığının ardından genç yıldız adayının ismi bir dönem Fenerbahçe ile de anılmıştı.</p>
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Mustafa Kapı'nın Galatasaray'dan ayrılığının ardından genç yıldız adayının ismi bir dönem Fenerbahçe ile de anılmıştı.

<p>Galatasaray'da kadro dışı kalmasının ardından Mustafa Kapı'nın geçmiş zamanda Fenerbahçe lehine yaptığı sosyal medya paylaşımları gündeme gelmiş ve genç futbolcunun Sarı-lacivertli kulübe gideceği iddia edilmişti.</p>
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Galatasaray'da kadro dışı kalmasının ardından Mustafa Kapı'nın geçmiş zamanda Fenerbahçe lehine yaptığı sosyal medya paylaşımları gündeme gelmiş ve genç futbolcunun Sarı-lacivertli kulübe gideceği iddia edilmişti.

<p>17 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili 'Amacım kontrat, para vs. ya da Galatasaray'a saygısızlık değil. Önüm kapalı. Fenerbahçe de gündemimde değil. Bu ortamda ilerleme ihtimali görmüyorum. Hedefim Avrupa'da oynamak. Kontrat uzatmama konusu tamamen budur. Ayrıca, Fatih hocama saygısızlık da etmem. Bana atfedilen twitlerin atıldığı dönemde yaşım 10.' şeklinde konuşmuştu.</p>
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17 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili 'Amacım kontrat, para vs. ya da Galatasaray'a saygısızlık değil. Önüm kapalı. Fenerbahçe de gündemimde değil. Bu ortamda ilerleme ihtimali görmüyorum. Hedefim Avrupa'da oynamak. Kontrat uzatmama konusu tamamen budur. Ayrıca, Fatih hocama saygısızlık da etmem. Bana atfedilen twitlerin atıldığı dönemde yaşım 10.' şeklinde konuşmuştu.

<p>Mustafa Kapı hakkında Fenerbahçe'nin dışında Trabzonspor'a gideceği de iddia edilmişti. Ayrıca genç futbolcu için Barcelona iddiaları da ortaya atılmıştı.</p>
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Mustafa Kapı hakkında Fenerbahçe'nin dışında Trabzonspor'a gideceği de iddia edilmişti. Ayrıca genç futbolcu için Barcelona iddiaları da ortaya atılmıştı.

<p>Ancak son çıkan haberlere göre genç futbolcunun yeni takımı belli oldu.</p>
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Ancak son çıkan haberlere göre genç futbolcunun yeni takımı belli oldu.

<p>Galatasaray altyapısında yetiştikten sonra sarı kırmızılı kulüp ile yollarını ayıran Mustafa Kapı'nın da Burak Yılmaz gibi Lille takımına transfer olacağı iddia edildi.</p>
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Galatasaray altyapısında yetiştikten sonra sarı kırmızılı kulüp ile yollarını ayıran Mustafa Kapı'nın da Burak Yılmaz gibi Lille takımına transfer olacağı iddia edildi.

<p>Fransa Ligi takımlarından Lille, bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna katıyor. Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen 17 yaşındaki Mustafa Kapı için bir süredir Lille iddiaları vardı.</p>
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Fransa Ligi takımlarından Lille, bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna katıyor. Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen 17 yaşındaki Mustafa Kapı için bir süredir Lille iddiaları vardı.

<p><b >8 AĞUSTOS'TAN SONRA İMZA ATACAK</b></p><p>17 yaşındaki Mustafa Kapı, 8 Ağustos'ta 18 yaşına girmesinin ardından resmi imza için önündeki engel kalkacak ve Fransız ekibiyle sözleşme imzalayabilecek.</p>
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8 AĞUSTOS'TAN SONRA İMZA ATACAK

17 yaşındaki Mustafa Kapı, 8 Ağustos'ta 18 yaşına girmesinin ardından resmi imza için önündeki engel kalkacak ve Fransız ekibiyle sözleşme imzalayabilecek.

<p><b>AĞUSTOS'UN İKİNCİ HAFTASI İDMANDA</b></p><p>Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın ardından Lille'e gidecek 4. Türk futbolcu olacak Mustafa Kapı, Ağustos ayının ikinci hafta Fransız ekibiyle idmanlara başlayacak.</p>
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AĞUSTOS'UN İKİNCİ HAFTASI İDMANDA

Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın ardından Lille'e gidecek 4. Türk futbolcu olacak Mustafa Kapı, Ağustos ayının ikinci hafta Fransız ekibiyle idmanlara başlayacak.

<p>Genç futbolcu, Lille ile sözleşme imzalarsa Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'dan sonra takımın dördüncü Türk futbolcusu olacak.</p>
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Genç futbolcu, Lille ile sözleşme imzalarsa Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'dan sonra takımın dördüncü Türk futbolcusu olacak.

<p><b>G.SARAY TARİHİNE GEÇMİŞTİ </b></p><p>Galatasaray'ın 2002 doğumlu genç futbolcusu Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı kulüpte tarihe geçmişti. <br></p>
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G.SARAY TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Galatasaray'ın 2002 doğumlu genç futbolcusu Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı kulüpte tarihe geçmişti. 

<p>Geçen sezon Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta oyuna giren Mustafa Kapı 16 yıl, 4 ay ve 15 günle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcusu olmuştu. Galatasaray'da bu rekor Emre Belözoğlu'na aitti.</p>
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Geçen sezon Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta oyuna giren Mustafa Kapı 16 yıl, 4 ay ve 15 günle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcusu olmuştu. Galatasaray'da bu rekor Emre Belözoğlu'na aitti.

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