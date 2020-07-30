Galatasaray'da yeni sözleşme tekliflerine olumsuz yanıt verdiği için kadro dışı bırakılan 17 yaşındaki futbolcu Mustafa Kapı'nın yeni takımı belli oluyor
Galatasaray, bu yılın başlarında Mustafa Kapı'nın sözleşmesinin uzatılması konusunda kendisine sunulan tüm yapıcı teklif önerilerini reddettiğini ve oyuncunun kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.
Söz konusu açıklamada, 'Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır.' ifadeleri kullanılmıştı.
Mustafa Kapı'nın Galatasaray'dan ayrılığının ardından genç yıldız adayının ismi bir dönem Fenerbahçe ile de anılmıştı.
Galatasaray'da kadro dışı kalmasının ardından Mustafa Kapı'nın geçmiş zamanda Fenerbahçe lehine yaptığı sosyal medya paylaşımları gündeme gelmiş ve genç futbolcunun Sarı-lacivertli kulübe gideceği iddia edilmişti.
17 yaşındaki futbolcu, geleceğiyle ilgili 'Amacım kontrat, para vs. ya da Galatasaray'a saygısızlık değil. Önüm kapalı. Fenerbahçe de gündemimde değil. Bu ortamda ilerleme ihtimali görmüyorum. Hedefim Avrupa'da oynamak. Kontrat uzatmama konusu tamamen budur. Ayrıca, Fatih hocama saygısızlık da etmem. Bana atfedilen twitlerin atıldığı dönemde yaşım 10.' şeklinde konuşmuştu.
Mustafa Kapı hakkında Fenerbahçe'nin dışında Trabzonspor'a gideceği de iddia edilmişti. Ayrıca genç futbolcu için Barcelona iddiaları da ortaya atılmıştı.
Ancak son çıkan haberlere göre genç futbolcunun yeni takımı belli oldu.
Galatasaray altyapısında yetiştikten sonra sarı kırmızılı kulüp ile yollarını ayıran Mustafa Kapı'nın da Burak Yılmaz gibi Lille takımına transfer olacağı iddia edildi.
Fransa Ligi takımlarından Lille, bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna katıyor. Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen 17 yaşındaki Mustafa Kapı için bir süredir Lille iddiaları vardı.
8 AĞUSTOS'TAN SONRA İMZA ATACAK
17 yaşındaki Mustafa Kapı, 8 Ağustos'ta 18 yaşına girmesinin ardından resmi imza için önündeki engel kalkacak ve Fransız ekibiyle sözleşme imzalayabilecek.
AĞUSTOS'UN İKİNCİ HAFTASI İDMANDA
Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın ardından Lille'e gidecek 4. Türk futbolcu olacak Mustafa Kapı, Ağustos ayının ikinci hafta Fransız ekibiyle idmanlara başlayacak.
Genç futbolcu, Lille ile sözleşme imzalarsa Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'dan sonra takımın dördüncü Türk futbolcusu olacak.
G.SARAY TARİHİNE GEÇMİŞTİ
Galatasaray'ın 2002 doğumlu genç futbolcusu Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı kulüpte tarihe geçmişti.
Geçen sezon Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta oyuna giren Mustafa Kapı 16 yıl, 4 ay ve 15 günle Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcusu olmuştu. Galatasaray'da bu rekor Emre Belözoğlu'na aitti.