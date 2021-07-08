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  • Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oluyor! Şenol Güneş ile 6 saatlik görüşme

Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oluyor! Şenol Güneş ile 6 saatlik görüşme

Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oluyor! Şenol Güneş ile 6 saatlik görüşme
8 Temmuz 2021 Perşembe

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu'nun, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile dün 6 saat süren bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

<p>A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de büyük bir hezimete uğramasının yankıları sürerken tüm Türkiye Şenol Güneş'in bugün yapacağı basın toplantısına kitlendi. </p>
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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'de büyük bir hezimete uğramasının yankıları sürerken tüm Türkiye Şenol Güneş'in bugün yapacağı basın toplantısına kitlendi.

<p>Tecrübeli teknik adamın dün Rumeli Hisarı'nda sürpriz bir buluşma gerçekleştirdiği de ortaya çıktı.</p>
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Tecrübeli teknik adamın dün Rumeli Hisarı'nda sürpriz bir buluşma gerçekleştirdiği de ortaya çıktı.

<p><b>RUMELİ HİSARI'NDA 6 SAATLİK TOPLANTI</b></p><p><br></p><p>Teknik direktör Şenol Güneş ile Fenerbahçe'nin yola devam etmeme kararı aldığı Emre Belözoğlu çarşamba günü Rumeli Hisarı'nda bir mekanda 6 saat süren bir toplantı yaptı. </p>
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RUMELİ HİSARI'NDA 6 SAATLİK TOPLANTI


Teknik direktör Şenol Güneş ile Fenerbahçe'nin yola devam etmeme kararı aldığı Emre Belözoğlu çarşamba günü Rumeli Hisarı'nda bir mekanda 6 saat süren bir toplantı yaptı.

<p>Görüşmede Güneş'in elinde birçok dosya bulunması dikkatlerden kaçmadı.</p>
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Görüşmede Güneş'in elinde birçok dosya bulunması dikkatlerden kaçmadı.

<p><b>YARDIMCI ANTRENÖR MÜ YOKSA SPORTİF DİREKTÖR MÜ OLACAK?</b></p><p><br></p><p>Güneş, EURO 2020'de elde edilen başarısızlığın ardından eleştiri oklarının hedefi olurken deneyimli çalıştırıcının teknik ekibinde bulunan alan isimlerin de yeterliliği tartışılmıştı. </p>
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YARDIMCI ANTRENÖR MÜ YOKSA SPORTİF DİREKTÖR MÜ OLACAK?


Güneş, EURO 2020'de elde edilen başarısızlığın ardından eleştiri oklarının hedefi olurken deneyimli çalıştırıcının teknik ekibinde bulunan alan isimlerin de yeterliliği tartışılmıştı.

<p>Çarşamba günkü buluşmanın ardından Emre Belözoğlu'nun yardımcı antrenör olarak mı ekibe katılacağı yoksa sportif direktör olarak görev alacağı merak konusu oldu.</p>
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Çarşamba günkü buluşmanın ardından Emre Belözoğlu'nun yardımcı antrenör olarak mı ekibe katılacağı yoksa sportif direktör olarak görev alacağı merak konusu oldu.

<p>Şenol Güneş, Emre Belözoğlu'nun kadrosunda görmek istediğini nisan ayında bizzat açıklarken şu ifadeleri kullanmıştı:</p>
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Şenol Güneş, Emre Belözoğlu'nun kadrosunda görmek istediğini nisan ayında bizzat açıklarken şu ifadeleri kullanmıştı:

<p><b>'FENERBAHÇE OLMASAYDI BİZİMLE DE ÇALIŞABİLİRDİ'</b></p><p><br></p><p>'Emre'yi çok beğeniyorum. Sportif direktörlük ile antrenörlük arasında gidip geldi. Emre için Fenerbahçe olmasaydı bizimle de çalışabilirdi. Bu konu gündemimizde vardı.'</p>
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'FENERBAHÇE OLMASAYDI BİZİMLE DE ÇALIŞABİLİRDİ'


'Emre'yi çok beğeniyorum. Sportif direktörlük ile antrenörlük arasında gidip geldi. Emre için Fenerbahçe olmasaydı bizimle de çalışabilirdi. Bu konu gündemimizde vardı.'

<p><b>'EMRE'NİN KARAR VERMESİ LAZIM'</b></p><p><br></p><p>'Emre sportif direktör mü olacak, antrenör mü olacak? Buna karar vermesi lazım. Her ikisini de yapabilecek biri olduğu için git gel yapamazsın, birine karar vermen lazım. Şimdi antrenör olacak gibi. Emre'nin futbol bilgisi çok yüksek. 1 numara olabilecek bir kişi.'</p><p><br></p><p>Hürriyet</p>
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'EMRE'NİN KARAR VERMESİ LAZIM'


'Emre sportif direktör mü olacak, antrenör mü olacak? Buna karar vermesi lazım. Her ikisini de yapabilecek biri olduğu için git gel yapamazsın, birine karar vermen lazım. Şimdi antrenör olacak gibi. Emre'nin futbol bilgisi çok yüksek. 1 numara olabilecek bir kişi.'


Hürriyet

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