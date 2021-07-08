9 / 10



'EMRE'NİN KARAR VERMESİ LAZIM'





'Emre sportif direktör mü olacak, antrenör mü olacak? Buna karar vermesi lazım. Her ikisini de yapabilecek biri olduğu için git gel yapamazsın, birine karar vermen lazım. Şimdi antrenör olacak gibi. Emre'nin futbol bilgisi çok yüksek. 1 numara olabilecek bir kişi.'





Hürriyet