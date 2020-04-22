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Emre Kılınç'tan Galatasaray'a mesaj: 'Çocukluk hayalim..'

Emre Kılınç'tan Galatasaray'a mesaj: 'Çocukluk hayalim..'
22 Nisan 2020 Çarşamba

Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Kılınç, Haldun Domaç'ın Youtube kanalına özel bir röportaj verdi ve Galatasaray'a transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

<p><b>EMRE KILINÇ'TAN TRANSFER SÖZLERİ</b></p><p>Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Kılınç, Haldun Domaç'ın Youtube kanalına özel bir röportaj verdi ve Galatasaray'a transfer olduğunu büyük ölçüde açıkladı.</p>
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EMRE KILINÇ'TAN TRANSFER SÖZLERİ

Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Kılınç, Haldun Domaç'ın Youtube kanalına özel bir röportaj verdi ve Galatasaray'a transfer olduğunu büyük ölçüde açıkladı.

<p><b>GALATASARAY EN BÜYÜĞÜ</b></p><p>Boluspor'da oynarken Galatasaray ile anlaşılmıştı. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Ben de benim için ne güzel, giderim dedim.</p>
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GALATASARAY EN BÜYÜĞÜ

Boluspor'da oynarken Galatasaray ile anlaşılmıştı. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Ben de benim için ne güzel, giderim dedim.

<p><b>BAŞKAN SON ANDA VAZGEÇTİ</b></p><p>Birkaç gün sonra kulübe gittim sözleşmeyi feshetmeye, 'Başkan vazgeçti' dediler. 'Nasıl vazgeçti' dedim, 'Seni Gençlerbirliği'ne sattık.' dediler. Tam içeriği ne, bilmiyorum...</p>
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BAŞKAN SON ANDA VAZGEÇTİ

Birkaç gün sonra kulübe gittim sözleşmeyi feshetmeye, 'Başkan vazgeçti' dediler. 'Nasıl vazgeçti' dedim, 'Seni Gençlerbirliği'ne sattık.' dediler. Tam içeriği ne, bilmiyorum...

<p>Para ve kiralık oyuncular vardı, herhalde ondan olmadı. Başkanımız da üstüne ekstra para istemiş herhalde son anda. Son anda başkan vazgeçti.</p>
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Para ve kiralık oyuncular vardı, herhalde ondan olmadı. Başkanımız da üstüne ekstra para istemiş herhalde son anda. Son anda başkan vazgeçti.

<p><b>ŞU AN EN DOĞRU ZAMAN</b></p><p>O zamanlar Sneijder ve Drogba gibi isimler oynuyordu. Ben bu duyguyu o zaman yaşayamadım. Belki şans bulamayacaktım. Şu an en doğru zaman.</p>
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ŞU AN EN DOĞRU ZAMAN

O zamanlar Sneijder ve Drogba gibi isimler oynuyordu. Ben bu duyguyu o zaman yaşayamadım. Belki şans bulamayacaktım. Şu an en doğru zaman.

<p><strong>AÇIKLAMAM DOĞRU OLMAZ</strong></p><p>Açıkça söylemek gerekirse, Galatasaray içimde hep bir uktedir. Her insanın bir çocukluk hayali var. Şu an transfer olacağım takımı net açıklayamam, etik olarak doğru olmaz.</p>
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AÇIKLAMAM DOĞRU OLMAZ

Açıkça söylemek gerekirse, Galatasaray içimde hep bir uktedir. Her insanın bir çocukluk hayali var. Şu an transfer olacağım takımı net açıklayamam, etik olarak doğru olmaz.

<p><strong>EN ZOR MAÇ GALATASARAY'A KARŞIYDI</strong></p><p>Bu sezon en çok Galatasaray maçında zorlandık. Kendimizi aciz gibi hissettik, inanılmazlardı.</p>
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EN ZOR MAÇ GALATASARAY'A KARŞIYDI

Bu sezon en çok Galatasaray maçında zorlandık. Kendimizi aciz gibi hissettik, inanılmazlardı.

<p><b>GELECEK SEZON SİVAS'TA OLMAYACAK</b></p><p>Emre Kılınç’ın menajeri Yücel Özbudak ise, 'Teknik olarak daha sezon bitmedi ama önümüzü görmek için bazı kararları erkenden almak lazım. Tek söylemek istediğim şey, Emre gelecek sezon Sivas’ta forma giymeyecek.' dedi.</p>
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GELECEK SEZON SİVAS'TA OLMAYACAK

Emre Kılınç’ın menajeri Yücel Özbudak ise, 'Teknik olarak daha sezon bitmedi ama önümüzü görmek için bazı kararları erkenden almak lazım. Tek söylemek istediğim şey, Emre gelecek sezon Sivas’ta forma giymeyecek.' dedi.

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