Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Haber Global'de canlı yayına bağlandı ve soruları yanıtladı.
YABANCILAR DÖNECEK
2 haftadır 5'erli gruplar halinde, kondisyon ağırlıklı idman programıyla çalışmalara başladık, yarın itibariyle yabancı oyuncular da dönüş yapıyorlar. Karantina süreçleri olacak, ondan sonra toplu çalışmalara başlayacağız. Biz takvim olarak Haziran ortasını hedef alarak çalışmalara başladık ama 12 Haziran yaklaştıkça süreci daha iyi göreceğiz.
BİZİM İÇİN PROBLEM OLMAZ
Federasyonun vereceği karara saygı duyarız. Sağlıkla alakalı bir konu söz konusu. Bunun üstesinden nasıl geleceğiz, ne gibi önlemler alınacak? Tek ilde oynanması önemli derlerse, bizim için problem olmaz. Seyircisiz olacağı için zaten stat gelirleri kalmadı, o yüzden bizim için bir problem olmaz.
SPORTİF DİREKTÖRE İHTİYAÇ YOK
Sergen Hoca ile anlaşmadan önce, sportif direktörlük noktasında kafamızda birkaç isim vardı. Sergen Hoca ile anlaştıktan sonra, o konuyu rafa kaldırdık. Ali Naibi idari direktör olarak görev yapıyor. Sportif direktör, yurt dışında olduğu gibi teknik direktörün de üstünde, tüm yapıyı kuran birine ihtiyaç var mı, açıkçası şu anda öyle bir ihtiyaç da yok, öyle bir düşünce de yok.
YAŞI VE MALİYETİ DÜŞÜRECEĞİZ
Biz hocamızla beraber, yeni sezonda A takım ile altyapının entegre olabileceği bir yapı üzerinde çalışıyoruz, hedeflerimiz o yönde. Öncelikli hedefimiz özkaynak düzenine geri dönmek.
FABRICE N'SAKALA?
Çok oyuncuyla temasta bulunuyoruz ama basına yansıdığı gibi bir anlaşma söz konusu değil. Görüşme aşamasındayız. Bir süredir bunu yapıyorduk ama araya bu durum girince, piyasanın nereye gideceği belli değil. Transfer piyasası ne olacak, fiyatlar nereye gelecek, açıkçası acele etmek istemiyoruz. Belli noktalara, hocamızın raporu doğrultusunda transfer yapılacak. Aceleci olmak istemiyoruz.
GÖRÜŞMELERE BAŞLIYORUZ
Gökhan Gönül ve Caner, kendi içinde sözleşmesi biten oyuncular için hocamızın görüşmeleri önemli. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta yavaş yavaş, kendi içimizdeki oyuncularla alakalı görüşmeleri yapacağız.
HOCANIN RAPORUYLA DEĞERLENDİRECEĞİZ
Hocadan belli raporları aldık, onunla birlikte kulübün de gerçekleri var. Kulübün gerçekleriyle hocamızın raporunu değerlendirip, o anlamda karar vereceğiz.
ÖNCE BİZİMLE GÖRÜŞECEKLER
Gökhan ve Caner'den aldığım izlenim, önce Beşiktaş ile görüşecekler. İkisinin de sözleşmesi bitiyor, bizimle görüşecekler, anlaşamazlarsa, zaten sezon sonu serbest kalıyorlar.
OĞUZHAN GERİ DÖNECEK
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın futbolcusu, Hollanda'ya gitti, bir hava değişimi oldu onun için. Seneye yeniden aramıza katılacak.
GİDECEK OYUNCULAR BELLİ
Bizde sözleşmesi biten ve kiralık oyuncular var, sezon sonu gidecekler.
Hangi pozisyonlar boşalacak, aslında mevkiler belli. Gidecek olan oyuncuların yerlerini transfer yapıp dolduracağız.
Kendi şartlarımıza uyarsa, Beşiktaş için değerli oyuncularla devam etmek
istiyoruz.
Korona meselesi olmasaydı bile orta vadede planlarımız buydu. Bunu hemen bu sene gündeme aldık. Altyapıda da genç oyuncularımız var, kiralık oyuncular dönecek, Süper Lig'de oynayan gençler var. Yaşı gençleştirme anlamında altyapıya bakıyoruz, yurt dışında oyunculara bakıyoruz. Hedefimiz yaşı ve maliyeti düşürmek.