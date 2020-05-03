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SPORTİF DİREKTÖRE İHTİYAÇ YOK

Sergen Hoca ile anlaşmadan önce, sportif direktörlük noktasında kafamızda birkaç isim vardı. Sergen Hoca ile anlaştıktan sonra, o konuyu rafa kaldırdık. Ali Naibi idari direktör olarak görev yapıyor. Sportif direktör, yurt dışında olduğu gibi teknik direktörün de üstünde, tüm yapıyı kuran birine ihtiyaç var mı, açıkçası şu anda öyle bir ihtiyaç da yok, öyle bir düşünce de yok.