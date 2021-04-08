Danimarka doğumlu olan Emre Mor, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmış ve dönemin A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından EURO 2016 kadrosuna dahil edilmişti.
Emre Mor, A Milli Takım'da kısa sürede etkileyici bir performans sergiledi ve kamuoyunda 'Türk Messi' olarak anılmaya başladı. Genç futbolcu şöhret basamaklarını bir bir tırmandı.
Emre Mor'un Nordsjælland ve A Milli Takım'da gösterdiği performans genç futbolcuyu henüz 19 yaşında Avrupa'nın zirvesine taşıdı. Emre Mor, EURO 2016 öncesi kariyerinin en büyük adımın attı.
Genç futbolcu 9 milyon 750 bin Euro karşılığında Bundesliga devi Borussia Dortmund'a imza attı. Emre Mor için EURO 2016 sonrası hiçbir şey istediği gibi gitmedi.
Borussia Dortmund'a transferinin ardından beklentileri karşılayamayan Emre Mor yedek kulübesinden çıkamadı. Dortmund, Emre Mor'u 13 milyon Euro bedelle Celta Vigo'ya gönderdi.
Emre Mor, Borussia Dortmund kariyerinde olduğu gibi İspanya'ya da ayak uyduramadı. Genç futbolcu ilk sezonunda sadece 7 maçta ilk 11'de forma giyerken 1 gol atıp 2 asist yaptı.
2018-2019 sezonunda da Celta Vigo formasını giymeye devam eden Emre Mor, 5 maçta ilk 11'de yer aldı ve o sezon gol veya asist katkısında bulunamadı. Emre Mor, 2018-2019 sezonunda toplamda sadece 12 maçta forma giydi.
Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray, Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Kendisini A Milli Takım'a alan ve yıldızını parlatan hocalardan olan Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Galatasaray'ın Emre Mor'a verdiği şans karşılığını bulamadı.
Genç futbolcu Galatasaray'da sadece 5 maçta 11'de yer aldı ve toplamda 17 maçta süre aldı. Mor, aynı sezonun devre arasında bu kez Yunanistan'a Olympiakos'a kiralandı.
Celta Vigo'dan Olympiakos'a kiralanan Emre Mor sakatlığı sebebiyle Yunan temsilcisinde de istediği verimi bir türlü veremedi ve sezon başında Celta Vigo'ya geri döndü.
Sporx'in derlediği habere göre, İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo tarihinin en pahalı transferi olan Emre Mor'un futbol hayatı tehlikeye girdi. Galatasaray ve Olympiakos macerasının ardından yeniden Celta Vigo'ya geri dönen Emre Mor, yaşadığı düzenli sakatlıkları ortadan kaldırmak için bıçak altına yatacak ve bu bir anlamda Emre Mor'un bu sezonu kapatması anlamına geliyor.
İspanyol basını, Emre Mor'un kısa bir süre içerisinde bir daha Celta Vigo forması giymesinin mümkün olmadığını ifade ederken; 'Emre Mor, Celta tarihinin maliyet olarak en büyük transferi ancak şu ana kadarki performans tam bir hayal kırıklığı. Celta'nın planları göz önüne alındığında Emre Mor bir daha Celta formasını giyemeyecek'
'Henüz 23 yaşında olan Emre Mor, sürekli yaşadığı kasık sakatlığının üstünden gelebilmek için ameliyat olacak ve Dubai da tedavisine devam edecek. Doğrusunu söylemek gerekirse Emre Mor, doğru bir rehabilitasyon sürecinden daha çok yaşam zevkinden mahrum kalmamak için Dubai'yi tercih etti'
'Emre Mor'un ameliyat sürecine girmesi en az 1.5 ay daha oynamaması demek oluyor ve dahası da kendi özelliklerinden bir daha yararlanmasını da büyük bir tehlikeye attığını gösteriyor. Emre Mor'un futbol hayatı tehlikeye girebilir'