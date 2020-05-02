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'2. etapta arıcılar için mum makinesi getirdi. 3. etapta marka tesciline başvurdu ve marka tescilini aldık. Coğrafi işaret de 2 yıldır devam etmekte. Vali Bey bize 2 tane mum eritme kazanı, pres makinesi, dinlendirme kazanı getirdi. Son olarak da bu koronavirüs belası çıkınca 65 yaş üstü ve 20 yaş altı arıcılara Tokat'tan, Sakarya'dan, Hatay'dan ve özellikle Iğdır'dan 80-90 arıcımızın gidiş gelişinde vermiş olduğu izinle hiçbir sıkıntı çıkmadı. Vali Bey'in son 3 yılda bize yaptığı destekler hiçbir ilde olmayan bir iş.'