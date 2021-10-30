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THE FLOAT AT MARİNA BAY (SİNGAPUR)





Dünyanın en büyük yüzer sahne ve futbol stadyumudur. The Float Stadı, Singapur Milli Takımı'nın bir gün üzerinde maç yapabileceği umuduyla 2007'de açıldı ancak şimdiye kadar bu gerçekleşmedi.