TİMSAH ARENA (TÜRKİYE)
TFF 1. Lig takımı Bursaspor'un evinin tasarımı gerçekten benzersiz. 43 bin 331 kapasiteli stadyum 4 yıllık inşaatın ardından 2015 yılında hizmete açıldı. Timsah tasarımı sadece rakip takımları korkutmak için oluşturulmadı, Bursapor'un takma adı Yeşil Timsahlar.
HERNANDO SİLES STADI (BOLİVYA)
Hernando Siles Stadı, Bolivya Milli Takımı'ndan ülkenin en büyük rakipleri Club Boliva ve The Strongest'e kadar birçok takıma ev sahipliği yapıyor.
41 bin 143 seyirci kapasiteli stadyum, dünyanın deniz seviyesinden en yüksek başkenti olan La Paz'ın tam merkezinde bulunuyor. Stadyumun çevresinde çok sayıda gökdelen yer almaktadır.
Deniz seviyesinden 11 bin 932 fit yükseklikte olan Hernando Siles Stadı, dünyada en yüksek rakımdaki futbol stadyumlarından biri.
VOZDOVAC STADI (SIRBİSTAN)
Mimarlık ve mühendisliğin çarpıcı örneklerinin yer aldığı listede Vozdovac Stadı en iyisi olabilir. Stadyum bir alışveriş merkezinin üzerine inşa edilmiştir.
2011 yılında inşaatına başlanan stat, caddeden 24 metre yükseklikte ve üzerinde bulunduğu alışveriş merkezinin çatı katında yer alıyor.
FK Vozdovac Belgrad takımının maçlarına ev sahipliği yapan stadyum 5 bin 200 seyirci kapasiteli ve UEFA standartlarına uygun.
MUNICIPAL DE BRAGA STADI (PORTEKİZ)
EURO 2004 için yapılan Municipal de Braga Stadyumu, bir dağın etekleri oyularak inşa edilmiştir.
Sahanın iki yanında birbirine çelik teller ile bağlanan 15 biner kişilik iki büyük tribün bulunmaktadır.
Stadyumun mimarı Eduardo Souto Moura, bu tasarımıyla 2011 yılında Pritzker Mimarlık Ödülü'nü kazandı.
IGRALISTE BATARIJA (HIRVATİSTAN)
Hırvat takımı HNK Trogir'in evi olan Igraliste Batarija Stadyumu şaşırtıcı bir şekilde, 15. yüzyıldan kalma iki UNESCO Dünya Mirası'nın arasında yer almaktadır.
Stadın bir ucunda St Marco Kulesi, diğer ucunda Kamerlengo Kalesi bulunuyor. İki kale de dünyaca ünlü 'Game of Thrones' adlı dizide kullanıldı.
MMABATHO STADI (GÜNEY AFRİKA)
North West University takımına ev sahipliği yapan 59 bin seyirci kapasiteli Mmabatho Stadyumu, Güney Afrika'nın en büyük dördüncü stadı konumunda bulunuyor.
Elmas şeklindeki tasarımıyla dikkat çeken bu stadyumu gerçekten garip yapan şey ise garip açılı tribün bloklarıdır.
OTTMAR HITZFELD GSPON ARENA (İSVİÇRE)
Avrupa'nın en yüksek stadyumu olan Ottmar Hitzfeld Arena, deniz seviyesinden 2 bin metre yüksekliktedir ve etrafı dağlarla çevrilidir.
Amatör küme takımı olan FC Gspon'un maçlarına ev sahipliği yapan stat arabayla, teleferikle ya da yürüyerek ulaşılan popüler turistik bir yer.
Bu stadyumda maç yapmanın en büyük sıkıntısı ise topun filenin üzerinden dışarı çıkması halinde geri almak için uzun yok kat etmek zorunda kalınması!
THE FLOAT AT MARİNA BAY (SİNGAPUR)
Dünyanın en büyük yüzer sahne ve futbol stadyumudur. The Float Stadı, Singapur Milli Takımı'nın bir gün üzerinde maç yapabileceği umuduyla 2007'de açıldı ancak şimdiye kadar bu gerçekleşmedi.
Üst düzey maçlara ev sahipliği yapmayan stadyumda 30 bin kişilik bir tribün bulunuyor. Taç çizgisiyle deniz arasındaki mesafenin oldukça kısa olduğu sahanın etrafı ağlarla çevrili.