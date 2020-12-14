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  • 'Endişeliyim, iyi görünmüyor' PSG'de Neymar'dan korkutan sakatlık, sahayı gözyaşlarıyla terk etti

'Endişeliyim, iyi görünmüyor' PSG'de Neymar'dan korkutan sakatlık, sahayı gözyaşlarıyla terk etti

'Endişeliyim, iyi görünmüyor' PSG'de Neymar'dan korkutan sakatlık, sahayı gözyaşlarıyla terk etti
14 Aralık 2020 Pazartesi

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Lyon, PSG'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti, maçta Neymar ağır sakatlık yaşadı.

<p>Fransa Ligi Ligue 1'in 14. haftasındaki dev maçta PSG evinde Lyon ile karşı karşıya geldi.</p>
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Fransa Ligi Ligue 1'in 14. haftasındaki dev maçta PSG evinde Lyon ile karşı karşıya geldi.

<p>Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Lyon, zirve yolunda çok kritik 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.<br></p>
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Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan Lyon, zirve yolunda çok kritik 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

<p>Karşılaşmada Lyon'a galibiyeti getiren gol, PSG defansının büyük hatasında 35. dakikada Ekambi'nin asistinde golcü oyuncu Kadewere'den geldi.<br></p>
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Karşılaşmada Lyon'a galibiyeti getiren gol, PSG defansının büyük hatasında 35. dakikada Ekambi'nin asistinde golcü oyuncu Kadewere'den geldi.

<p><b>PSG'DE NEYMAR SAKATLANDI</b></p>
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PSG'DE NEYMAR SAKATLANDI

<p>PSG'de Brezilyalı yıldız Neymar, 90+6. dakikada çok ciddi şekilde sakatlandı ve gözyaşları içinde sedyeyle oyundan çıktı. <br></p>
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PSG'de Brezilyalı yıldız Neymar, 90+6. dakikada çok ciddi şekilde sakatlandı ve gözyaşları içinde sedyeyle oyundan çıktı. 

<p>Lyon'da sakatlığa neden olan Thiago Mendes, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.<br></p>
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Lyon'da sakatlığa neden olan Thiago Mendes, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

<p><b>13 YIL SONRA İLK KEZ</b><br></p>
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13 YIL SONRA İLK KEZ

<p>Lyon, bu sonuçla 2007'den sonra ilk kez, tam 12 maç sonra Parc des Princes'te kazandı.<br></p>
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Lyon, bu sonuçla 2007'den sonra ilk kez, tam 12 maç sonra Parc des Princes'te kazandı.

<p>Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Lyon 29 puana yükseldi ve 28 puanlı PSG'nin üstüne, 2. sıraya yerleşti.<br></p>
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Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Lyon 29 puana yükseldi ve 28 puanlı PSG'nin üstüne, 2. sıraya yerleşti.

<p>Lille de 29 puanla lig liderliğini ele geçirdi.</p>
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Lille de 29 puanla lig liderliğini ele geçirdi.

<p>Ligue 1'in 15. haftasında Lyon evinde Brest ile karşılaşacakken, PSG ise evinde Lorient'i konuk edecek.</p>
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Ligue 1'in 15. haftasında Lyon evinde Brest ile karşılaşacakken, PSG ise evinde Lorient'i konuk edecek.

<p>Neymar sakatlık sonrası oyunu gözyaşlarıyla terk etti. </p>
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Neymar sakatlık sonrası oyunu gözyaşlarıyla terk etti. 

<p>PSG Teknik Direktörü Tuchel: 'Neymar'ın durumu iyi görünmüyor, endişeliyim. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinde net bir bilgi alabileceğiz.'</p>
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PSG Teknik Direktörü Tuchel: 'Neymar'ın durumu iyi görünmüyor, endişeliyim. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinde net bir bilgi alabileceğiz.'

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