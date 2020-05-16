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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Engelli Sporlar Antrenörü Mesut Yılmaz ise Muhammet Kaan'ın çok azimli bir sporcu olduğunu, kısa zamanda kendisini geliştirerek Türkiye'de dereceler elde ettiğini anlattı.

'Hedeflerimiz Gençler Dünya ve Avrupa Şampiyonası'ydı.' diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

'Ayrıca Paralimpik Oyunları da hedefliyoruz. Oralarda birinci olmayı istiyoruz. Kovid-19 salgınından önce antrenman salonunda idmanlarımızı yapıyorduk. Salonda yaptığımız antrenmanlar daha iyi olurdu tabii ki, imkanlarımız daha fazlaydı. Antrenmanları çocuklara ayarlayıp WhatsApp'tan veya farklı programlardan atıyoruz ve iletişim kurmaya çalışıyoruz. Maksat bu süreci en az zararla atlatmak. Diğer engelli sporcularımız da kendine doğru branş seçip evde antrenmanlarını yapabilirler. Eve kapanıp kalmasınlar. Ben engelliyim deyip spor yapmamazlık yapmasınlar.'