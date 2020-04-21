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'İNSANLARI KIRMADIM, BAL'A GİTTİM'

Futbolu bırakacağı dönemde Amatör ve BAL Liginde oynamasını kıramadığı insanlar nedeniyle olduğunu kaydeden Engin Baytar, “Futbol oynamayı seviyor muyum “evet” her zaman çok seveceğim ama son dönemlerde hep hatır gönül ilişkisi oldu. İnsanlar bu sefer, “Engin çok düştü falan” dedi. Bir nebze herkes haklı ama asıl konunun gerçeği hatır gönül işiydi. Maddiyatla veya başka bir şeyle alakası yoktu. Çok da sevdiğim insanlardı kırmak istemedim. Amerikaya’ya gittikten sonra tamamen bırakacaktım hiç devam etmeyecektim” diye konuştu.