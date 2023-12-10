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'GÜVENLİK SORUNU'





Bohui, açıklamalarını, 'Eric'e bu adamla herhangi bir aracılık sözleşmesi imzalayıp imzalamadığını sordum, hayır dedi. Kulübe de bu adamı tanıyıp tanımadıkların, Eric'le kendileri adına konuşmasını isteyip istemediklerini sordum, hayır dediler. Menajerlerin anlaşmalara burnunu sokmaya çalıştığı aynı eski hikaye. Kesin olan bir şey varki bu adam Eric'i taciz etmeyi bırakmadı. Hatta Fenerbahçe maçında sonra bile ona mesaj gönderdi. Eric'i adam göndermekle tehdit ediyor. Bu yüzden onu engellemenin sorunu çözeceğini sanmıyoum. Bu FIFA'dan ziyade bir güvenlik sorunu' diye tamamladı.