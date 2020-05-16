Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını sonrası lige devam kararı alınan Almanya’da Bundesliga Ruhr derbisinin heyecanı ile başladı.
Koronavirüs salgını sonrası tekrardan başlanan Bundesliga’da ilk golü Norveçli yıldız Erling Haaland 29. dakikada kaydetti. Atılan bu gol aynı zamanda Borussia Dortmund’un tarihindeki 2500. golü oldu.
Maçın 29. dakikasında sarı siyahlı ekibi öne geçiren gol sonrası futbolcuların sosyal mesafeli gol sevinci ve birbirine sarılmaması dikkat çekti.
Erling Haaland, 2019-2020 sezonunda çıktığı 33 maçta 40 gol atmıştı.
Almanya’da hükümetin ve federasyonun ortak kararı ile birlikte alınan önlemler kapsamında takımların yedek kulübelerinde bulunan futbolcular ve teknik heyet çalışanları, hem sosyal mesafeye dikkat etti, hem de maske taktı
SOSYAL MESAFEYE UYGUN
Almanya Bundesliga’nın 26’ncı haftasında Borussia Dortmund ile Schalke 04’ün Ruhr derbisinde karşı karşıya geldiği müsabakada da oyuncular sosyal mesafeye uygun olarak otururken, maskelerini takmayı da ihmal etmediler. Karşılaşmada kullanılan topların özenle silinmesi dikkatlerden kaçmadı.
Ayrıca stadyumda görev alan kameramanlar, saha görevlileri de maske takmayı ihmal etmedi.
Borussia Dortmund ile Schalke 04 arasında Dortmund’da bulunan Signal Iduna Park’ta oynanan Ruhr derbisi için şehirde yoğun güvenlik önlemleri alındı. İki takım taraftarları stat çevresine alınmazken, polisler sürekli olarak devriye gezdi.Borussia Dortmund ile Schalke 04 arasında Dortmund’da bulunan Signal Iduna Park’ta oynanan Ruhr derbisi için şehirde yoğun güvenlik önlemleri alındı. İki takım taraftarları stat çevresine alınmazken, polisler sürekli olarak devriye gezdi.
GÜNE DAMGASINI VURDU
Maçların ilk düdüğüyle birlikte Bundesliga'da hasret sona ererken, güne damga vuran isim ise Erling Haaland oldu.
69 GÜN SONRA İLK GOL
Ligde 2.5 ay sonra ilk gol 20 yaşındaki santrfor Erling Haaland'dan geldi. Norveçli yıldız böylece 34 maçta 41 gole ulaşmayı başardı.
SAHA İÇİNDE UYARDI
Haaland'ın golünün ardından oyuncular sosyal mesafeyi koruyarak sevinç yaşaması dikkat çekti. Golü atan Haaland'a koşmak isteyen oyuncuları ise Belçikalı yıldız Hazard uyardı.
Sonrasında oyuncular, golün sahibi Haaland'ı dirsek temaslarıyla kutladı.
5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun (IFAB), FIFA’nın 31 Aralık’a kadar oynanacak maçlarda takımların 5 oyuncu değişikliği yapması önerisine onay vermesinin ardından bu kural ilk olarak Bundesliga’da görücüye çıktı. 16.30 seansında oynanan müsabakalarda bazı takımlar 5 oyuncu değişikliği hakkını kullanırken, bazı takımlar ise buna gerek duymadı.
Borussia Dortmund, Signal Iduna Stadı’nda konuk ettiği Schalke 04’ü 4-0 yendi. Sarı-siyahlılar ilk yarıyı 29. dakikada Erling Haaland ve 45. Raphael Guerreiro’nun golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund, 48. dakikada Thorgan Hazard, 63. dakikada Guerreiro ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
26. haftada bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Hertha Berlin deplasmanda Hoffenheim’i 3-0, Wolfsburg da deplasmanda Augsburg’u 2-1 mağlup etti. Leipzig-Freiburg karşılaşması 1-1, Fortuna Düsseldorf-Paderborn müsabakası da 0-0 berabere sonuçlandı