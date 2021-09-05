Erman Toroğlu, A Spor'da yayınlanan 'Takım Oyunu' programında A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık'ı 3-0 mağlup ettiği mücadeleyi yorumladı.
'MİLLİ TAKIM'IN NE ŞEKLİ VAR?'
'Bizim Milli Takıma bak bugün. Ne şekli var? Giren, çıkan, oynayan... Adam 3 defa 4 kişiyi falan geçti, birinde topu ayağından açtı. Adam 3 kişinin altından üstünden girdi çıktı.'
'ŞENOL GÜNEŞ FUTBOLCULARA TUHAF GELİYOR'
'Milli takım futbolcuları artık teknik heyeti mi beğenmiyor, Şenol Güneş ile mi elektrikleri tutmuyor. Daha çok dışarıda oynayan oyuncular. Onların orada gördükleri antrenman, gördükleri teknik adamlar, yaşadıklarıyla Türkiye'ye gelince Şenol Güneş onlara tuhaf geliyor. Aradaki olay bu. Çok net. Pek iyi değil dava. Öyle görünüyor.'
FUTBOLCULAR ŞENOL GÜNEŞ'İ SALLAMIYOR
'Bu kaliteli bir milli takım, iyi oyuncularımız var ama aşçı helvayı yapamıyor, önüme yemeği getiremiyor. Bu takım Hollanda'yı, Fransa'yı yeniyor. Bunları yapamıyorsa bir tek teknik adamdır bu. Futbolcular o maçlara konsantre oluyorlar, aşçıyı sallamıyorlar. Şenol Güneş istediği kadar konuşsun. Hollanda maçına farklı çıkar topçu. Bu maça başka çıkar. Bu maça bana teknik adam lazım. Hollanda maçına değil.'
ASIL TEHLİKE ZAYIF TAKIMLAR
'Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'a oynarken Altaylı, Ankaragüçlü, Karabüklü oyuncu bırak, o mücadele eder. Benim için tehlike, düşme mücadelesine oynayan takıma hazırlanır. Yoksa 4-3-3, 4-2-3-1 hikaye.'
'CENGİZ ÜNDER'İ İYİ OYNARKEN ÇIKARDI'
'Geçen maç Cengiz iyi oynuyor. Maç bitiyor. Ayağında top tutan, çalım atan oyuncuyu almayacaksın oyundan. Hele ki moralli. Onu bıracaksın, özellikle ona top atacaksın. Kalenden uzak olacak, 60-70 metrede yapacak ve maçı bitirecek. Top oynayan oyuncuyu tutacaksın, defans almayacaksın.'
'CEBELİTARIK DİĞER MAÇLARDA BU KADAR POZİSYONA GİRMEMİŞTİR'
'İddia ediyorum, bugün bizim oynadığımız takım diğer maçlara göre bugünkü kadar pozisyona girmemiştir.'