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FUTBOLCULAR ŞENOL GÜNEŞ'İ SALLAMIYOR





'Bu kaliteli bir milli takım, iyi oyuncularımız var ama aşçı helvayı yapamıyor, önüme yemeği getiremiyor. Bu takım Hollanda'yı, Fransa'yı yeniyor. Bunları yapamıyorsa bir tek teknik adamdır bu. Futbolcular o maçlara konsantre oluyorlar, aşçıyı sallamıyorlar. Şenol Güneş istediği kadar konuşsun. Hollanda maçına farklı çıkar topçu. Bu maça başka çıkar. Bu maça bana teknik adam lazım. Hollanda maçına değil.'