İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Şubat 2021 Pazartesi / 26 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0658
  • EURO
    8,5158
  • ALTIN
    412.204
  • BIST100
    1535.66
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Erman Toroğlu isim isim açıkladı! İşte MHK'nin ipini çektiği 5 hakem

Erman Toroğlu isim isim açıkladı! İşte MHK'nin ipini çektiği 5 hakem

Erman Toroğlu isim isim açıkladı! İşte MHK'nin ipini çektiği 5 hakem
08 Şubat 2021 Pazartesi

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, yetersiz performans ve Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) direktiflerini yapmaması nedeniyle 5 hakeme sezon sonuna kadar görev verilmeyeceğini iddia etti. İşte Toroğlu'nun isim isim açıkladığı hakemler...

<p>Erman Toroğlu gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.</p>
1
/
13

Erman Toroğlu gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

<p>Toroğlu, 5 hakemin MHK tarafından silindiğini öne sürdü ve <b>'Yetersiz performans ve Merkez Hakem Kurulu'nun direktiflerini yapmaması nedeniyle 5 hakeme sezon sonuna kadar görev verilmeyecek'</b> dedi.</p>
2
/
13

Toroğlu, 5 hakemin MHK tarafından silindiğini öne sürdü ve 'Yetersiz performans ve Merkez Hakem Kurulu'nun direktiflerini yapmaması nedeniyle 5 hakeme sezon sonuna kadar görev verilmeyecek' dedi.

<p>İşte Erman Toroğlu'nun açıkladığı hakemler:</p>
3
/
13

İşte Erman Toroğlu'nun açıkladığı hakemler:

<p><b>ALPER ULUSOY</b></p><p><br></p><p>Toroğlu'nun sezon sonuna kadar maç verilmeyeceğini iddia ettiği Alper Ulusoy son olarak Antalyaspor-Beşiktaş maçını yönetmişti. </p>
4
/
13

ALPER ULUSOY


Toroğlu'nun sezon sonuna kadar maç verilmeyeceğini iddia ettiği Alper Ulusoy son olarak Antalyaspor-Beşiktaş maçını yönetmişti.

<p>Bu maçta Veysel Sarı'yı oyundan atması çok tartışılmış ve Antalyaspor tarafından düdüğünü asması istenmişti.</p>
5
/
13

Bu maçta Veysel Sarı'yı oyundan atması çok tartışılmış ve Antalyaspor tarafından düdüğünü asması istenmişti.

<p><b>ATİLLA KARAOĞLAN</b></p><p><br></p><p>Atilla Karaoğlan ise Kayserispor-Alanyaspor maçında düdük çalmıştı. </p>
6
/
13

ATİLLA KARAOĞLAN


Atilla Karaoğlan ise Kayserispor-Alanyaspor maçında düdük çalmıştı.

<p>Kayseri yönetimi Sapunaru'yu ikinci sarıdan atan Karaoğlan'a tepki göstermişti.</p>
7
/
13

Kayseri yönetimi Sapunaru'yu ikinci sarıdan atan Karaoğlan'a tepki göstermişti.

<p><b>MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU</b></p><p><br></p><p>Trabzonspor-Denizlispor maçında düdük çalan Mustafa Öğretmenoğlu ise, Denizlisporlu Mustafa Yumlu'nun penaltı tartışmasına sebep olan hareketine, VAR'a gidip baktığı halde 'Devam' demişti. </p>
8
/
13

MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU


Trabzonspor-Denizlispor maçında düdük çalan Mustafa Öğretmenoğlu ise, Denizlisporlu Mustafa Yumlu'nun penaltı tartışmasına sebep olan hareketine, VAR'a gidip baktığı halde 'Devam' demişti.

<p>Bu da kamuoyunda yanlış karar olarak yorumlandı.</p>
9
/
13

Bu da kamuoyunda yanlış karar olarak yorumlandı.

<p><b>SUAT ARSLANBOĞA</b></p><p><br></p><p>Suat Arslanboğa son olarak Hatayspor-Fenerbahçe maçında sahaya çıktı. </p>
10
/
13

SUAT ARSLANBOĞA


Suat Arslanboğa son olarak Hatayspor-Fenerbahçe maçında sahaya çıktı.

<p>Bazı hakem yorumcuları, Arslanboğa'nın Hatay lehine iki pozisyonda penaltıyı es geçtiğini iddia etmişti.</p>
11
/
13

Bazı hakem yorumcuları, Arslanboğa'nın Hatay lehine iki pozisyonda penaltıyı es geçtiğini iddia etmişti.

<p>Erman Toroğlu, TFF 1. Lig'de geçen hafta oynanan Ümraniyespor-Samsunspor maçında kural hatasına imza atan <b>Ramazan Keleş</b> ile birlikte görevli olan <b>Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı </b>ve <b>Tayfun Sarı</b>'nın da maçlara verilmeyeceğini söyledi.</p><p><br></p><p>A Spor</p>
12
/
13

Erman Toroğlu, TFF 1. Lig'de geçen hafta oynanan Ümraniyespor-Samsunspor maçında kural hatasına imza atan Ramazan Keleş ile birlikte görevli olan Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı ve Tayfun Sarı'nın da maçlara verilmeyeceğini söyledi.


A Spor

13
/
13

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.