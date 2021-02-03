Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'ın sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı. Toroğlu’nun yorumları şöyle:
“BAŞAKŞEHİR’DE BAZI OYUNCULARIN GİTMESİ LAZIM”
Başakşehir, Abdullah Avcı ve Okan'ın Başakşehir'i değil, bu Başakşehir'in bayağı değişim göstermesi lazım. Bazı oyuncuların gitmesi lazım. Çok konuşup, az iş yapan memur tipi olmuşlar. Başakşehir'de oyuncuların bir kademe daha mücadele etmesi lazım. Başakşehir, bundan sonra büyük takım olma şansını belki kazanamaz, olmaz.
ONYEKURU ÜZERİNDEN TÜRK FUTBOLU ELEŞTİRİSİ
Onyekuru geldi, geçen hafta gol attı. 5 aydır futbol oynamıyor ve gelip Galatasaray'da bu işleri yapıyor. Vah Türk futbolunun haline.
“MOSTAFA MOHAMED’İN DIAGNE’DEN FARKI YOK”
Mostafa Mohamed'in gördüğüm kadarıyla Diagne'den farkı yok ama göreceğiz.
“40 METREDEN ADRESE TESLİM”
Galatasaray'ın maçında atılan golde Donk'un attığı top, hemen hemen 40 metreden, adrese teslim bir top. Çok güzel orta, çok güzel gol.
“FEGHOULI GELİNCE MISIRLI DAHA FAZLA İŞ YAPAR”
Galatasaray'da sol tarafı Onyekuru halletti, kaleci de geldi. Muslera geldi, Onyekuru solda, Feghouli de sağa gelirse Galatasaray çok farklı olur. O zaman Mısırlı da daha fazla iş yapabilir.
GEDSON FERNANDES SÖZLERİ
Gedson Fernandes'e bakacağız, uyacak mı, uymayacak mı, yeni bir oyuncu. Feghouli'yi biliyoruz ama Onyekuru soldayken müthiş oynuyorlardı. Muhammet hava topunda Diagne'den iyi ama çabuklukta, verkaçta göreceğiz.
SARACCHI ÖVGÜSÜ
Galatasaray'da Saracchi de çok iyi oynadı, çok iyi işler yaptı. Maç boyunca iyi işler yaptı, topa fazla vurmadı, iyi yerlerde müdahaleler yaptı, topu oyuna iyi soktu.
AYKUT KOCAMAN’A ELEŞTİRİ
Aykut Kocaman'ın Muslera'dan bahsetmesini anlamadım, Başakşehir bugün hiçbir şey oynamadı. İzlediğim takımların tepesine Trabzonspor - Beşiktaş'ı koyarım, ardından A. Hatayspor - Galatasaray'ı koyarım sonra Fenerbahçe ve Başakşehir'i koyarım ama Fenerbahçe lider.