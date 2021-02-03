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“BAŞAKŞEHİR’DE BAZI OYUNCULARIN GİTMESİ LAZIM”





Başakşehir, Abdullah Avcı ve Okan'ın Başakşehir'i değil, bu Başakşehir'in bayağı değişim göstermesi lazım. Bazı oyuncuların gitmesi lazım. Çok konuşup, az iş yapan memur tipi olmuşlar. Başakşehir'de oyuncuların bir kademe daha mücadele etmesi lazım. Başakşehir, bundan sonra büyük takım olma şansını belki kazanamaz, olmaz.