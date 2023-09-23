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Hazar Denizi kıyısında 5 hektar alana kurulu 'Savaş Ganimetleri Parkı' gerçek bir savaş alanını anımsatıyor. Alanda, 2. Karabağ Savaşı'nda imha edilen ve çalışır durumda ele geçirilen tanklar, zırhlı araçlar, top ve füze sistemleri, personel taşıyıcılar ve diğer araçlar sergileniyor.