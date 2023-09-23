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Ermenistan'ın sözde 'zafer anıtı' artık Bakü'nün

Ermenistan'ın sözde 'zafer anıtı' artık Bakü'nün
23 Eylül 2023 Cumartesi

Ermenilerin 1. Karabağ Savaşı ile ilgili 'zafer anıtı' olarak kullandığı, işgal döneminde Şuşa-Hankendi yolunda yer alan tank, Bakü'ye getirildi.

<p>Bulunduğu yerden kaldırılarak dün Bakü'ye gönderilen tank, Azerbaycan ordusunun 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusundan ele geçirdiği silah ve zırhlı araçların sergilendiği 'Savaş Ganimetleri Parkı' diye isimlendirilen açık hava müzesine yerleştirildi.</p>
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Bulunduğu yerden kaldırılarak dün Bakü'ye gönderilen tank, Azerbaycan ordusunun 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan ordusundan ele geçirdiği silah ve zırhlı araçların sergilendiği 'Savaş Ganimetleri Parkı' diye isimlendirilen açık hava müzesine yerleştirildi.

<p>Çok sayıda Azerbaycanlı bir zamanlar işgalin sembolü olan tankı görmek için Savaş Ganimetleri Parkı'na geldi.</p>
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Çok sayıda Azerbaycanlı bir zamanlar işgalin sembolü olan tankı görmek için Savaş Ganimetleri Parkı'na geldi.

<p>Azerbaycanlılar, 442 numaralı tankın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.</p>
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Azerbaycanlılar, 442 numaralı tankın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

<p>Söz konusu tank, 1. Karabağ Savaşı'nda Şuşa'nın Ermenistan güçlerince işgali öncesinde Azerbaycan'ın Milli Kahramanı Albert Agarunov tarafından vurulmuş, savaş sonrasında Ermeniler tankı 'zafer'lerinin sembolü anıt haline getirmişti.</p>
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Söz konusu tank, 1. Karabağ Savaşı'nda Şuşa'nın Ermenistan güçlerince işgali öncesinde Azerbaycan'ın Milli Kahramanı Albert Agarunov tarafından vurulmuş, savaş sonrasında Ermeniler tankı 'zafer'lerinin sembolü anıt haline getirmişti.

<p>Hazar Denizi kıyısında 5 hektar alana kurulu 'Savaş Ganimetleri Parkı' gerçek bir savaş alanını anımsatıyor. Alanda, 2. Karabağ Savaşı'nda imha edilen ve çalışır durumda ele geçirilen tanklar, zırhlı araçlar, top ve füze sistemleri, personel taşıyıcılar ve diğer araçlar sergileniyor.</p>
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Hazar Denizi kıyısında 5 hektar alana kurulu 'Savaş Ganimetleri Parkı' gerçek bir savaş alanını anımsatıyor. Alanda, 2. Karabağ Savaşı'nda imha edilen ve çalışır durumda ele geçirilen tanklar, zırhlı araçlar, top ve füze sistemleri, personel taşıyıcılar ve diğer araçlar sergileniyor.

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